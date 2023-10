En sí lo “vetaron”, tal vez, como se rumoró en Europa, por miedo a que el máximo organismo del ciclismo los privara de participar en las grandes vueltas si fichaban al colombiano quien, buscando demostrar su inocencia, llevó el caso hasta el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero la apelación fue rechazada y el escándalo, más allá de tratarse de una sustancia que no es dopante, le impidió, desde el 24 de julio del año pasado, compartir una carrera por etapas con lo mejor del pelotón mundial.

Movistar, equipo en el que se hizo grande y al cual llevó a tener brillo entre las demás escuadras desde 2012 a 2019, le tendió la mano como símbolo de gratitud y con la esperanza de tener mayor protagonismo con él.

“Cuando decidimos separar un poco nuestras vidas deportivas, creamos desde la distancia esa necesidad de querernos encontrar. Puedo garantizar que Nairo, con la experiencia que tiene, será otra vez líder”, confirmó Eusebio Unzué, gerente del Movistar.

Un día antes de que se conociera que Nairo volvería a la escuadra telefónica, el corredor dio aviso de la buena nueva que estaba por conocerse. Lo hizo en señal de motivación, invitando a otros a que se levanten y luchen por salir adelante. Este lunes aseguró que vuelve a soñar en grande, y que su mayor deseo, por lo pronto y sin saber en qué prueba debutará en 2024 ni mucho menos en qué carrera de tres semanas estará, es volverse a poner un dorsal. “Uno es necio, muchas personas me decían que ya no volvería a competir, y yo con más ganas me levantaba para demostrar que sí podía, sobre todo por mi país, por mi familia, por mí. Doy gracias por esta nueva oportunidad. Vuelvo a soñar y a creer que puedo seguir haciendo cosas bonitas, con los valores que representa la marca Movistar y los que represento yo”, aseguró Nairo.