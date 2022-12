Jerónimo Berrío acelera hacia la Fórmula 1

El piloto colombiano Jerónimo Berrío, quien recientemente cerró temporada en la FIA F4 Francesa como el mejor rookie de la temporada y sexto en la clasificación general, además de sumar sus primeros dos puntos para la súper licencia, confirmó su participación en el Fórmula 4 Española para la temporada 2023, luego de firmar con el equipo holandés MP Motorsport.

El bogotano competirá con la escuadra neerlandesa durante siete fechas puntuables, con 21 carreras, 14 test colectivos y seis de pretemporada, de los cuales ya ha cumplido dos.

Con este anuncio, Berrío da cuenta de su firme intención de adelantar un programa serio para forjar un camino confiable que lo lleve a su gran objetivo de ascender hasta la Fórmula 1, viendo en la F4 Española una categoría ideal para continuar el desarrollo de una carrera profesional en los monoplazas y ascender luego en la escalera directo hacia la F3 FIA y F2 FIA.

“Estoy muy feliz de firmar con MP Motorsport, es un equipo de punta que me ofrece la posibilidad de ascender en mi carrera para lograr los objetivos propuestos. Tomar la decisión de continuar en la F4 creo que es muy acertada, pues prefiero hacer el camino confiable, que me lleve seguro a lo que quiero lograr en el futuro y creo que la F4 de España me dará esa posibilidad, y más con el respaldo de este equipo”, aseguró Jerónimo.

Vale recordar que el MP Motorsport es un equipo líder, con amplia experiencia en monoplazas, que se fundó en 1994 y en la actualidad participa en más de 50 carreras en todo el mundo.