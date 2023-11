La actualidad paraguaya

El periodista Federico Villalba habló sobre el panorama de Paraguay: “Intenta cambiar desde la llegada de Daniel Garnero y lo ha mostrado con algunos retoques, inclusive en lo táctico. Contra Chile jugó con dos delanteros, algo que no es habitual. También se debió a las ausencias de Miguel Almirón (foto) y Ramón Sosa, que estuvo unos minutos, pero no estaba al ciento por ciento y por eso no fue inicialista, pero creo que lo hará ante Colombia. Además, cambiaría de esquema, con dos extremos y un punta. Este es un Paraguay más competitivo. No va a poder jugar Robert Rojas, expulsado ante Chile, y Juan Cáceres podría marcar a Luis Díaz”.