Yipao ya llegó a Medellín y eligió el barrio Belén para abrir una nueva sede, sumándose a los emprendimientos colombianos que crecen en distintas ciudades del país.

Su propuesta gira en torno a la comida casera auténtica, pensada para quienes buscan buen sabor, porciones generosas y ese gusto a hecho en casa que nunca falla. Un concepto que conecta con quienes prefieren platos llenos de tradición.

La sede de Yipao Medellín está ubicada en Belén en la carrera 65B #30-12 y atiende de lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 9:00 p. m.

Para conocer esta y otras sedes visita yipao.com.co

