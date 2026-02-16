MG lanza SUV eléctrico con mejor precio para los colombianos: MG S5 EV

La marca Morris Garages (MG) lo hizo posible con el MG S5 EV. Lanzar una SUV 100 % eléctrica que no solo destaca por su tecnología en materia de seguridad, muy por encima de cualquier otro vehículo del segmento, sino por su precio, $94.990.000 en su versión Comfort, lo que permite entender que éste será un vehículo que ocupará rápidamente el mercado y las calles de las ciudades colombianas.
Justamente esa es la apuesta de MG, empezar a dominar el mercado del segmento de los carros eléctricos en Colombia, y para hacerlo, la primera carta es el MG S5 EV, el cual cuenta con dos versiones: Comfort y Deluxe. Esta última incorpora un mayor nivel de equipamiento y se ofrece con un precio competitivo de los $104.990.000.
Estos precios, sin duda, hacen del MG S5 EV la primera opción a la hora de escoger una SUV 100 % eléctrica en la actualidad, especialmente para aquellos que buscan movilidad eficiente, moderna y confiable.