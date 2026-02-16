Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Precio, belleza en el diseño, sistemas avanzados de seguridad y tecnología de punta son las ventajas del MG S5 EV.

  • MG S5 EV. FOTO CORTESÍA.
    MG S5 EV. FOTO CORTESÍA.
  • MG lanza SUV eléctrico con mejor precio para los colombianos: MG S5 EV
  • MG lanza SUV eléctrico con mejor precio para los colombianos: MG S5 EV
  • MG lanza SUV eléctrico con mejor precio para los colombianos: MG S5 EV
hace 1 hora
bookmark

La marca Morris Garages (MG) lo hizo posible con el MG S5 EV. Lanzar una SUV 100 % eléctrica que no solo destaca por su tecnología en materia de seguridad, muy por encima de cualquier otro vehículo del segmento, sino por su precio, $94.990.000 en su versión Comfort, lo que permite entender que éste será un vehículo que ocupará rápidamente el mercado y las calles de las ciudades colombianas.

Justamente esa es la apuesta de MG, empezar a dominar el mercado del segmento de los carros eléctricos en Colombia, y para hacerlo, la primera carta es el MG S5 EV, el cual cuenta con dos versiones: Comfort y Deluxe. Esta última incorpora un mayor nivel de equipamiento y se ofrece con un precio competitivo de los $104.990.000.

Estos precios, sin duda, hacen del MG S5 EV la primera opción a la hora de escoger una SUV 100 % eléctrica en la actualidad, especialmente para aquellos que buscan movilidad eficiente, moderna y confiable.

MG lanza SUV eléctrico con mejor precio para los colombianos: MG S5 EV

Ante todo, la seguridad

Con 5 estrellas en seguridad Euro NCAP, máxima calificación en un vehículo, el MG S5 EV ya es ganador al garantizar máxima protección a sus ocupantes con 6 airbags (versión Comfort) y 7 airbags (versión Deluxe), que se combinan con una amplia lista de tecnologías que no están presentes en ningún otro vehículo de su segmento. Además, la seguridad se complementa aún más en la versión Deluxe, con sistemas de asistencia al conductor que convierten al MG S5 EV en uno de los más seguros.

“El modelo cuenta con cinco estrellas en seguridad Euro NCAP resultado de la integración de tecnologías MG Pilot. Este conjunto de sistemas no está presente en otros competidores del segmento, lo que permite identificar diferencias claras en el MG S5 EV”, señala Ricardo Salazar, gerente general de Los Coches.

Sistemas de seguridad versión Comfort

• Control Crucero Adaptativo (ACC)

• Asistente frenado de emergencia (AEB)

• Control inteligente de luces (IHC)

• Sistema asistente de embotellamiento (TJA)

• Advertencia Colisión Frontal (FCW)

• Asistente mantenimiento de Carril (LKA)

• Asistente de Velocidad (SAS)

Sistemas de seguridad adicionales versión Deluxe

• Sensor fatiga Conductor

• Advertencia Colisión trasera (RCW)

• Monitoreo de punto ciego (BSM

• Asistente cambio de carril (LCA)

MG lanza SUV eléctrico con mejor precio para los colombianos: MG S5 EV

Los beneficios de un eléctrico cada vez son más

En 2025, el mercado de los carros eléctricos en Colombia alcanzó ventas de 19.910 unidades. Este año las proyecciones apuntan a que serán 30 mil vehículos, y MG reconoce que, para ello, una cuota importante la pondrá el MG S5 EV.

“Los clientes están identificando bondades concretas: exención de pico y placa en las principales ciudades, beneficio tributario: los vehículos eléctricos pagan únicamente el 5 % de IVA. Los eléctricos no están sujetos al hipoconsumo. En algunos casos, tampoco pagan arancel, a diferencia de los vehículos híbridos y de combustión, que sí están gravados”.

Más allá de los beneficios normativos, también están los ahorros en el uso cotidiano. “Un vehículo eléctrico requiere en promedio cerca de 2.800 kilovatios-hora al año. Esto representa un costo aproximado de tres millones de pesos anuales en energía. En contraste, un vehículo de combustión demanda al menos diez millones de pesos al año en combustible y mantenimiento básico, lo que evidencia una diferencia cercana a siete millones de pesos”, dice el gerente de Los Coches.

MG lanza SUV eléctrico con mejor precio para los colombianos: MG S5 EV

Anatomía de 400 km de ciclo NEDC

En su lanzamiento realizado en Bogotá, el MG S5 EV se destacó por sus sistemas avanzados de seguridad, precio, belleza en el diseño, amplio espacio interior, tecnología de punta, pero especialmente, por su autonomía de hasta 400 km, es decir, logra un recorrido desde Medellín hasta Bogotá con una sola carga, lo que garantiza la posibilidad de viajes largos.
Además, incluye cargador Wallbox, para carga en casa y sin inconvenientes, hasta agotar existencias.

MG S5 EV SUV eléctrico

• Transmisión eléctrica

• Pantalla de info-entretenimiento de 12.8” HD

• 5 modos de conducción

• Maletero de 453 litros (expandible hasta 1.441 litros)

• 5 pasajeros

• Capacidad batería 49 kWH

• Tracción trasera

• Garantía de motor eléctrico de por vida

*Contenido realizado en alianza con MG.