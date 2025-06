Women Working for the World hizo un llamado a la acción desde Medellín

Bajo el lema “The power of unity”, el foro reunió a más de 30 líderes del sector público, privado y social para compartir ideas, experiencias y propuestas concretas frente a los desafíos que enfrentan las mujeres, especialmente en contextos de pobreza, violencia y exclusión. La jornada incluyó conversaciones sobre liderazgo, salud mental, juventudes relegadas del sistema educativo y laboral, mujeres rurales y participación política. También hubo espacio para momentos simbólicos como una meditación colectiva, testimonios de beneficiarias de la fundación y conferencias que invitaron a pensar con propósito.

El Centro de Eventos Fórum de la Universidad Pontificia Bolivariana estuvo durante toda la jornada de este 4 de junio en su capacidad máxima. El público, en su mayoría mujeres, llegó con la disposición de aprender, inspirarse y actuar. De esta manera, se vivió en Medellín la más reciente edición de Women Working for the World , una plataforma de impacto global creada por la Fundación Juanfe , que se ha convertido en un referente en equidad de género y desarrollo social sostenible.

Las cifras expuestas durante el evento hablaron por sí solas: Colombia ocupa el segundo lugar en la OCDE en tasas de embarazo adolescente —solo superado por México— y también el segundo en violencia contra la mujer, después de Turquía. Es el primero en pobreza infantil dentro del mismo grupo de países. Las mujeres, que representan el 51 % de la población mundial, realizan el 66 % del trabajo, pero apenas reciben el 11 % de los ingresos, concentran el 70 % de la pobreza y son propietarias de apenas el 1 % de la tierra. Además, una de cada seis niñas es madre antes de cumplir los 16 años, y Antioquia es el segundo departamento con mayor incidencia en este indicador, después de Bolívar.

“Algo está mal”, dijo Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe, durante su intervención. “Este país nunca lo va a cambiar un presidente. Este país lo hacemos nosotros”.

Uno de los momentos centrales fue la conversación con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; y el rector de la UPB, Diego Marulanda. El espacio buscó enmarcar el foro desde la visión de los líderes locales y reforzar el compromiso institucional con la equidad.

“Aunque no hemos erradicado la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, estamos dando la pelea. En Medellín dijimos: no más. Lo visibilizamos y comenzamos a actuar. Hay que hablar de lo duro, de lo difícil”, expresó Gutiérrez. Además, enfatizó en el compromiso de su administración con iniciativas como las de Juanfe, “en nuestro gobierno más del 50 % de los cargos del nivel directivo está ocupado por mujeres. Y no porque lo diga una ley, sino por sus capacidades. Aquí creemos en las mujeres”.

Por su parte, el gobernador Rendón, expresó que “las mujeres enfrentan no solo violencia en sus hogares, sino también brechas en participación laboral y oportunidades. Tenemos que cerrar esas distancias”.