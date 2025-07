¿Te gustaría salir en Netflix o DAZN?

+1,000 millones de personas ven sus shows en el mundo. Personas como Barack Obama, LeBron James, Dwayne Johnson, Will Smith, Drake o Bad Bunny están conectados a ellos. Celebridades como Beyoncé, Jay-Z, Shakira, Maluma, J Balvin, Justin Bieber, entre otros, asisten a los shows. Es una plataforma gigante de lanzamiento.

Medios como CNN, ESPN, Netflix, Amazon, Vice, HBO, y otros producen contenido para ellos: documentales, entrevistas, coberturas en vivo. Conectan a entretenimiento premium.

Marcas como Nike, Gatorade, Hennessy, Monster, Tecate, Corona, TAG Heuer, entre otras marcas top, están conectadas a ellos. Es un espacio de marketing poderoso.

Existen videojuegos VR, apps de simulación, mundos virtuales y tecnologías conectados a ellos. Conectan a innovaciones de vanguardia.

Películas como Creed, Rocky, Million Dollar Baby o Ali son parte del imaginario cultural. Artistas crean canciones inspiradas en sus shows. Su ecosistema es narrativa épica.

Sus shows son como ver un concierto + final de Champions + desfile de moda en un solo evento... Luces, música, celebridades, tensión, emoción... y una historia de fondo..

Conectan programas de entrenamiento para mejorar la salud mental, foco, energía y autoestima. Cada vez más jóvenes lo adoptan como rutina de vida.

Shows de Canelo vs GGG, Tyson Fury vs Usyk, Jake Paul vs Tommy Fury generan millones de interacciones en TikTok, Instagram y YouTube. Puedes formar parte del hype.

No necesitas un apellido, una universidad o un contacto. Solo determinación.