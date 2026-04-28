No siempre gana quien más vende, sino quien mejor entiende a las personas. Liliana Ruiz lo aprendió mucho antes de cerrar su primera negociación, cuando su formación como gerontóloga la llevó a escuchar, acompañar y comprender las emociones de otros. Hoy, ese enfoque más humano que comercial es el que define su manera de moverse en el sector inmobiliario donde cada decisión está cargada de historia y significado.

Hace 30 años Liliana tomó la decisión que marcaría su rumbo profesional: dejó el ejercicio de gerontología para dedicarse al mundo financiero al ingresar a Conavi. Más allá de una oportunidad laboral, este fue el inicio de un camino de aprendizaje que le permitió construir la base de lo que hoy es su trabajo como agente inmobiliaria.

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Inició como cajera, y pronto dio el salto al área de Planeación, donde amplió su visión. Tras la fusión con Bancolombia, pasó por distintas áreas hasta encontrar su lugar en la banca hipotecaria, en donde consolidó el conocimiento que hoy aplica en el sector de la vivienda. Tiempo después, salió del banco y emprendió su camino como agente inmobiliaria independiente.