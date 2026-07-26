Antes de preguntarse cómo usar la inteligencia artificial, las empresas tienen hoy la oportunidad de resolver primero una pregunta clave y estratégica que definirá su relación con la tecnología, antes de avanzar en cualquier implementación: ¿para qué la quieren y para qué la necesitan? Las que logren responder con claridad esta inquietud tendrán una ventaja competitiva frente a aquellas que solo se limitan a sumarse a la carrera por adoptar nuevas tecnologías sin tener un rumbo definido. La reflexión surgió en La Mesa del Futuro, una conversación organizada por EL COLOMBIANO con el apoyo de Indra Group, que convocó este jueves 23 de julio a líderes empresariales para discutir en conjunto cómo enfrentar los retos, los desafíos y las oportunidades de la implementación de nuevos desarrollos y herramientas tecnológicos sin caer en la adopción sin rumbo en la que caen muchas empresas en la actualidad. El llamado de los panelistas que lideraron la conversación es que hay que convertir la incertidumbre tecnológica en una hoja de ruta concreta. Eso implica revisar qué tan preparado está el talento interno de su organización, qué tan clara es su gobernanza sobre los datos y qué tan dispuesta está su cultura a moverse con la misma agilidad que ya exhiben las compañías nativas digitales. La reflexión central del encuentro fue que la tecnología, bien gestionada, puede convertirse en una palanca real de competitividad para las empresas del país. Para lograrlo se requiere una combinación de tres factores que hoy siguen siendo escasos en buena parte del tejido empresarial colombiano: formación de talento propio, gobernanza clara sobre los datos y, sobre todo, criterio humano capaz de acompañar cada decisión tecnológica.

El factor humano, entre el riesgo y la ventaja

Santiago Jiménez, economista de la Universidad Eafit, indicó que el factor humano es hoy el mayor riesgo y, al mismo tiempo, la mayor ventaja frente a la adopción de la inteligencia artificial en las empresas. Además, alertó sobre el uso no reportado de estas herramientas dentro de las compañías, una práctica que puede generar una fuga de información sensible sin que se detecte a tiempo. El experto también recordó que la IA sigue cometiendo errores y entregando información inexacta que pareciera ser cierta, por lo cual es clave que intervenga el criterio humano, bien entrenado, para corregir a tiempo esas fallas. Para Jiménez, la clave es la calidad de las preguntas que se le hagan a esta tecnología y los controles que la rodean. “Es más barato tener inteligencia artificial hoy que hace un par de años, pero eso no significa que la responsabilidad de quien toma la decisión pueda disminuir. El costo cayó, el criterio no”, dice Santiago Jiménez, economista de la Universidad Eafit.

Cada sector tiene sus propias necesidades

El CEO de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y Caribe describió la metodología de trabajo de su compañía basada en “retos” concretos que las empresas plantean sobre problemas específicos, como por ejemplo en facturación o atención al cliente, y señaló que desde su compañia se viene resolviendo mediante convenios con 32 universidades colombianas y un programa llamado Academia Indra, enfocado en formar talento local en ciberseguridad e inteligencia artificial. Destacó una iniciativa reciente de este programa en Urabá, donde el 25% de los graduados con mejor desempeño se vincula automáticamente a la compañía. Por último, Quintero señaló que, dado que no existe capacidad regional para desarrollar modelos fundacionales propios de IA a corto o mediano plazo, la estrategia más viable para la región es desarrollar talento local que trabaje con la tecnología existente, en lugar de depender exclusivamente de proveedores internacionales.

Soberanía digital y talento local, la apuesta de largo plazo