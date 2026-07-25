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La nueva sede, operada por Taomotor, acerca a los antioqueños el portafolio de movilidad inteligente de la marca, integrado por Geely EX2, Geely EX5 y Geely Starray EM-i.

  • La nueva vitrina es un compromiso con el desarrollo de la movilidad de nuevas energías en Antioquia. FOTO Cortesía.
    La nueva vitrina es un compromiso con el desarrollo de la movilidad de nuevas energías en Antioquia. FOTO Cortesía.
hace 1 hora
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Geely dio un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en Colombia. Su nueva vitrina en Medellín es un espacio diseñado para acercar a los antioqueños las últimas soluciones de movilidad inteligente de la marca.

Ubicada en el sector de Palacé y operada por Taomotor, abrió sus puertas para ofrecer una experiencia integral a los clientes, con exhibición de vehículos, asesoría especializada, opciones de financiación y un servicio de posventa preparado para acompañar a los usuarios durante todo el ciclo de vida de sus vehículos.

Este nuevo punto contará con personal técnico capacitado, atención especializada, mantenimiento preventivo y correctivo, así como respaldo en repuestos y soporte para brindar una experiencia de propiedad confiable y cercana.

Medellín es una ciudad que ha demostrado una gran afinidad por la innovación y las nuevas tecnologías, por lo que queremos seguir acercando a más personas una propuesta de movilidad inteligente “, afirma Diego Zárate, Country Manager de Geely Colombia.

Un portafolio de nuevas energías

Durante la inauguración, los asistentes conocieron las novedades, como Geely EX2, un vehículo 100 % eléctrico desarrollado para la movilidad urbana gracias a su eficiencia, conectividad y facilidad de uso; Geely EX5, una SUV eléctrica que integra tecnología, seguridad y confort para las familias; y Geely Starray EM-i, SUV híbrida enchufable que combina una experiencia de conducción eléctrica con la versatilidad de un motor de combustión.

Para Taomotor es un orgullo representar a Geely en Antioquia y poner al servicio de los clientes una operación respaldada por la experiencia de Casa Británica. Queremos contribuir al desarrollo de la región, generar nuevas oportunidades y consolidarnos como un referente de innovación, servicio y respaldo en el sector automotor”, dice Julián Mauricio Pineda Cuartas, Gerente General de Taomotor.

*Contenido en colaboración con Geely.