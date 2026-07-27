Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Lo humano vuelve al centro en lapasarela del programa de Diseñoy Gestión de la Moda y el Textilde la Universidad de Medellín.

  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
  • Proyecto de prendas infantiles terapeúticas para comunidades infantiles con TDAH. Foto: Cortesía.
    Proyecto de prendas infantiles terapeúticas para comunidades infantiles con TDAH. Foto: Cortesía.
  • Proyecto desarrollado en co-creación con comunidades campesinas de Jardín. Foto: Cortesía.
    Proyecto desarrollado en co-creación con comunidades campesinas de Jardín. Foto: Cortesía.
hace 37 minutos
bookmark

“Hay un instante en el que el mundo parece detenerse. Un punto donde se abrazan lo que hemos sido y lo que soñamos ser...”. Así reza el manifiesto de Colombiamoda 2026 y ese instante, el umbral, para los estudiantes del programa Diseño y Gestión de la Moda y el Textil de la Universidad de Medellín, es el punto en que el humano ensancha sus límites para integrar la emoción, la técnica, el arte y la naturaleza en un mismo pulso.

En el 2026, su sexto año de participación, su pasarela es un culto a la humanidad y a las posibilidades del diseño cuando se abraza como otra forma de cuidado. “Todos nuestros proyectos tienen detrás una comunidad, un trabajo con artesanos, una historia que va más allá de las aulas y que se fortalece a partir de las reflexiones y necesidades de comunidades reales. Así visibilizamos lo que somos como país, como región, nuestros saberes, cultura e identidad aplicados, pensando en la sociedad como centro”, explica Tatiana Unibio Rincón, docente del programa.

Estructurada en tres momentos, Rehumanización expandida narra un viaje de exploración desde el origen y la memoria hacia la conexión con la naturaleza y lo colectivo, pasando a través de la tecnología, el juego y la emoción. “Este año la pasarela contará con la participación de 32 estudiantes de Diseño y Gestión de la Moda y el Textil, 21 estudiantes de Diseño y Gestión de Espacios y un staff de profesores que acompaña la propuesta de la Facultad”, destaca Unibio.

El espíritu de la pasarela responde a una serie de ejes investigativos que promueve el programa en distintos niveles. Con metodologías diversas de diseño que abrazan la pluralidad, la ecología, la inclusión, los estudiantes cultivan un pensamiento crítico y prospectivo que les permite innovar en la industria a partir de propuestas humanistas y disruptivas.

Es así como se han articulado con diversas comunidades, expandiendo la pregunta por el lugar de la moda en un momento de profundas transformaciones sociales y tecnológicas. “Estamos pensando cómo podemos mejorar el futuro que vamos a habitar. Este eje fortalece nuestro enfoque investigativo en el desarrollo de proyectos, la búsqueda de nuevas materialidades y, sobre todo, nos permite repensar el lugar del diseñador en la sociedad”.

Proyecto de prendas infantiles terapeúticas para comunidades infantiles con TDAH. Foto: Cortesía.
Proyecto de prendas infantiles terapeúticas para comunidades infantiles con TDAH. Foto: Cortesía.

Una facultad que conoce la industria

La mayoría de los profesionales en Diseño y Gestión de la Moda y el Textil que forma la Universidad de Medellín tienen el propósito de emprender o trabajar en la industria. Para esto es necesario un amplio conocimiento del sector, por lo que, el programa cultiva una amplia visión de los distintos elementos y dinámicas que movilizan la industria. Los conocimientos administrativos, en gestión de proyectos y emprendimiento tienen un lugar protagónico en la formación.

Innovación para una estética que transforma

El énfasis investigativo del pregrado ha derivado en hallazgos que los estudiantes del programa han aplicado en sus propuestas de diseño. Además del desarrollo de biomateriales, esto es, materiales que tienen composiciones de origen biológico, como el nopal, la remolacha y el café, hay líneas de investigación que trabajan en el desarrollo de textiles vivos que involucran germinados de plantas como la linaza y la chía.

Articulación multidisciplinaria

Una Facultad de Diseño es mucho más que un programa aislado y esta es una de las fortalezas que robustece la experiencia de los estudiantes del programa de Diseño y Gestión de la Moda y el Textil. La escenografía de Rehumanización expandida también fue creado por los estudiantes de Diseño y Gestión de Espacios. El resultado es una experiencia en la que confluyen múltiples lenguajes alrededor de lo humano en un mundo de cambios trascendentales.

Proyecto desarrollado en co-creación con comunidades campesinas de Jardín. Foto: Cortesía.
Proyecto desarrollado en co-creación con comunidades campesinas de Jardín. Foto: Cortesía.

Moda que transforma

“Trabajamos el año pasado con una comunidad indígena de Nariño, los Pastos y Quillacinga. Allí nos preguntamos si la IA se convertiría en la guardiana de la memoria de lo que somos como humanidad y qué responsabilidad hay ante esto”, apunta Unibio. A partir de esta pregunta surgió el proyecto de entrenar la IA para que genere imágenes próximas a la realidad y no reproduzca estereotipos. El trabajo articulado derivó en la pasarela del 2025. Este año también continuará y se podrá ver en la pasarela.

*Contenido en colaboración con UdeM.