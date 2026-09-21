Hace dos décadas, Santiago Durango Mejía, un joven emprendedor antioqueño con estudios en Harvard, Estados Unidos, inició el sueño de unir culturas a través de la tecnología. Su curiosidad y pasión por las máquinas lo llevaron a conectar importantes fabricantes de tuneladoras con proyectos de saneamiento básico en Colombia. Esos fueron los inicios de VE Group, compañía fundada en Estados Unidos, con sede principal en Medellín y especializada en tecnologías y soluciones para infraestructura, que celebró, el pasado 11 de septiembre, sus 20 años de operación y expansión en Latinoamérica. El espacio también fue una oportunidad para conversar con aliados estratégicos sobre cómo potencializar el crecimiento durante estas dos décadas en un sector altamente técnico.

Un trabajo conjunto de experticia y técnica

Con la idea de ofrecer respuestas innovadoras a proyectos de ingeniería de alto conocimiento técnico, Santiago Durango Mejía, ingeniero mecánico de formación, fundó VE Group en 2006. Su propósito fue conectar las necesidades de Latinoamérica con soluciones de tecnología avanzada. Así, poco a poco, la compañía comenzó a resolver problemas cotidianos relacionados con la infraestructura subterránea de las ciudades. En sus primeros años, suministró tecnología de última generación para reparar tuberías con sofisticados robots, evitando intervenir la superficie y afectar el tráfico, así como soluciones para realizar labores de limpieza, mantenimiento e instalación de redes de manera más amigable con el medioambiente.

Santiago Durango, presidente y fundador de Ve Group, entrando al evento en tirolesa. Foto: Cortesía.

Tres años después, en el 2009, su esposa, Catalina Saldarriaga Vanegas, abogada especializada en responsabilidad civil y seguros, se unió al equipo para potenciarlo. “Éramos tres personas con muchas ideas, en una oficina de treinta y seis metros cuadrados. Cuando llegaba una máquina, salíamos nosotros a capacitar a nuestros clientes”, recuerda. Esos fueron los inicios de una compañía que tiene en su ADN la pasión por mejorar vidas y ciudades.

Veinte años de innovación

VE GROUP se ha consolidado como una compañía referente a nivel internacional en la incorporación y transferencia de nuevas tecnologías para el sector de la infraestructura en Latinoamérica. Entre 2009 y 2011 suministró tecnología especializada, hasta entonces inédita en el país, para la ejecución del primer proyecto de rehabilitación sin zanja: la intervención de más de un kilómetro de tuberías del Colector Quebrada La Hueso en Medellín. En 2014, la compañía entregó a EPM el primer robot de inspección 3D de tuberías en Colombia. Este equipo, de origen alemán, ofrece una cobertura más de cinco veces superior que la de sistemas anteriores, proporcionando información clave para la planificación del mantenimiento y mejoramiento de las redes de la ciudad. También ha participado en la modernización de acueductos y alcantarillados, así como en proyectos relacionados con gasoductos, líneas de petróleo y manejo de residuos vegetales para generación de energías limpias, iniciativas que destacan su vocación por ofrecer soluciones especializadas para distintos sectores de infraestructura. En el evento, se resaltó el Proyecto “Medellín Transforma” gracias al cual la ciudad a través de EPM, recibirá en el 2027, siete modernos camiones de limpieza de redes, con desarrollos de ingeniería y avances tecnológicos superiores a 20 años de innovación técnica.

Alianzas que se reconocen

En el evento de celebración, el párroco Jaime Mejía destacó el trabajo en equipo de la compañía: “Las cosas no se consiguen con el esfuerzo de una única persona”. Además, también se entregaron a VE Group dos reconocimientos: uno por parte de la Empresa Italiana Cappellotto, entregado por su CEO, Edoardo Marcon, y una mención honorífica otorgada por la Alcaldía de Medellín.

De izquierda a derecha: Santiago Durango, presidente de Ve Group, y Sebastián Cendoya, Secretario General del Distrito de Medellín, en la entrega del reconocimiento por los 20 años de la empresa. Foto: Cortesía.

El futuro