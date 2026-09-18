Junto a Sebastián Varela creó Yesti, una herramienta que utiliza inteligencia artificial para leer y verificar comprobantes bancarios en menos de diez segundos. La idea es convertir esas imágenes dispersas en información organizada y facilitar la comprobación de las transferencias. Así, conocimientos que Juan Nicolás ha adquirido en programación, sistemas e inteligencia artificial encuentran una aplicación concreta en la vida de los negocios.

Una transferencia bancaria puede durar segundos, comprobar que realmente llegó puede tomar mucho más tiempo. Para algunos negocios, revisar las fotografías de comprobantes que llegan por WhatsApp o Telegram hace parte de la rutina diaria: abrir la imagen, leer los datos, verificar la operación y organizar la información. Juan Nicolás Vásquez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de Eafit, vio en ese proceso repetitivo algo más que una tarea: un problema que podía resolverse de otra manera.

Estos jóvenes se preguntaron si se podía hacer algo mejor para resolver un problema cotidiano que afecta a miles de personas, lo que confirma que no es necesario apuntar a grandes desarrollos, puede bastar con detectar algo que genera una dificultad, entender cómo funciona y preguntarse si existe una forma diferente de hacerlo. Medellín es Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y viene impulsando espacios y programas para que niños, adolescentes y jóvenes desarrollen habilidades relacionadas con programación, inteligencia artificial, robótica y otras tecnologías.

Uno de esos caminos es Estud-IA, que busca formar estudiantes desde el colegio en programación, inteligencia artificial y habilidades digitales, con aliados como Amazon Web Services, Google y Oracle. La apuesta es que ese conocimiento amplíe las posibilidades de los jóvenes para estudiar, trabajar, emprender y desarrollar sus propios proyectos. El mensaje de fondo es que no hay que esperar a tener un título profesional para comenzar a explorar una vocación, porque una ciudad que está construyendo un ecosistema alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación se alimenta de las preguntas para desarrollar el futuro.

Conozca más sobre este y otros proyectos que están transformando el presente con inteligencia artificial en GenZ.

* Contenido en colaboración con Alcaldía de Medellín y Universidad Eafit.