Una transferencia bancaria puede durar segundos, comprobar que realmente llegó puede tomar mucho más tiempo. Para algunos negocios, revisar las fotografías de comprobantes que llegan por WhatsApp o Telegram hace parte de la rutina diaria: abrir la imagen, leer los datos, verificar la operación y organizar la información. Juan Nicolás Vásquez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de Eafit, vio en ese proceso repetitivo algo más que una tarea: un problema que podía resolverse de otra manera.
Junto a Sebastián Varela creó Yesti, una herramienta que utiliza inteligencia artificial para leer y verificar comprobantes bancarios en menos de diez segundos. La idea es convertir esas imágenes dispersas en información organizada y facilitar la comprobación de las transferencias. Así, conocimientos que Juan Nicolás ha adquirido en programación, sistemas e inteligencia artificial encuentran una aplicación concreta en la vida de los negocios.