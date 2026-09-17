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A pocos pasos del mar de La Guajira, Anasü es la nueva apuesta del Hotel Wayira Beach: privacidad, diseño y naturaleza en un escenario que invita a descubrir otra forma de vivir el Caribe colombiano.

  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
  • On Vacation presenta una de las suites más sorprendentes de Colombia en su aniversario
hace 3 horas
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Hay lugares que se conocen y otros que, simplemente, se sienten.

La Guajira pertenece a esos destinos capaces de sorprender incluso antes de llegar. El desierto encontrándose con el Caribe, los colores de la cultura Wayuu y atardeceres que parecen no terminar hacen de este territorio uno de los paisajes más extraordinarios de Colombia.

En medio de este escenario, On Vacation celebra 24 años poniendo el mundo de vacaciones y decidió hacerlo de una manera especial: presentando las nuevas suites Anasü del Hotel Wayira Beach.

Una nueva forma de enamorarse de La Guajira

Durante los últimos años, On Vacation ha vivido un proceso de transformación que se refleja en sus hoteles, experiencias y nuevos productos. Wayira Beach es uno de los mejores ejemplos.

Con más de 614 habitaciones, el hotel se ha convertido en un referente gracias a su arquitectura inspirada en el territorio, sus bungalows y espacios que invitan a fotografiar y compartir la magia de La Guajira.

Parecía difícil volver a sorprender. Hasta que llegó Anasü.

Sus nuevas suites combinan amplitud, privacidad, naturaleza y una estética que conversa con el entorno. Aquí, el lujo no busca competir con el paisaje: busca acercarlo a él.

Una cama king, tina, piscina privada, hamaca, zona verde y diferentes comodidades conforman una experiencia pensada para quienes quieren descubrir La Guajira desde un lugar más íntimo y especial.

Pero quizá su mayor lujo está afuera.

A pocos pasos esperan las playas de Mayapo, donde el azul del Caribe contrasta con los tonos cálidos del paisaje guajiro.

Anasü invita a bajar el ritmo, olvidarse por un momento del celular y volver a disfrutar de lo sencillo: una mañana sin afán, una conversación en la hamaca, un baño en la piscina o un atardecer en familia.

Porque las mejores vacaciones no siempre se recuerdan por todo lo que hicimos, sino por cómo nos hicieron sentir.

Mucho más que una suite

Wayira también es una puerta para descubrir La Guajira. Los huéspedes pueden vivir experiencias en cuatrimoto o buggy, cabalgatas por la playa y recorridos hacia lugares emblemáticos como Cabo de la Vela.

Así, Anasü representa una nueva manera de vivir este destino: más privada, más tranquila y profundamente conectada con el territorio.

On Vacation presenta una de las suites más sorprendentes de Colombia en su aniversario

El lanzamiento hace parte de la celebración de los 24 años de On Vacation, que además llega con promociones para viajar a San Andrés, Amazonas y La Guajira, con planes todo incluido desde aproximadamente $1.300.000, según condiciones de cada paquete, y la posibilidad de pagar a cuotas y sin intereses.

Después de 24 años, On Vacation demuestra que innovar también significa volver a mirar los lugares que ya conocemos y encontrar nuevas maneras de hacerlos extraordinarios.

Y Anasü nació justamente para eso: para recordarnos que todavía existen rincones de Colombia capaces de hacernos sentir que estamos descubriendo el mundo por primera vez.

Aprovecha las promociones de aniversario en onvacation.com, y disfruta de los mejores destinos.

*Contenido en colaboración con On Vacation.