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La nueva sede en el edificio Autolarte fortalece la red de Hyundai Moevo y busca acercar su portafolio de vehículos a compradores que valoran la tecnología, el respaldo y la seguridad.

  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
  • Hyundai Moevo estrena concesionario en la Autopista Sur con precios especiales de inauguración
hace 4 horas
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Hyundai Moevo continúa ampliando su presencia en Antioquia con una nueva vitrina ubicada en el edificio Autolarte, sobre la Autopista Sur. Con este punto, la operación suma cuatro espacios comerciales en la región: Guayabal, Rionegro, Viva Envigado y la nueva sede del sur.

La compañía es distribuidor autorizado de Hyundai y cuenta con una oferta que incluye vehículos a combustión e híbridos, además de servicios de posventa a través de su red especializada. La nueva vitrina busca atender a compradores con presupuestos aproximados entre $70 millones y $160 millones, para quienes factores como la tecnología, la seguridad, la modernidad y el respaldo hacen parte de la decisión de compra.

Hyundai Moevo estrena concesionario en la Autopista Sur con precios especiales de inauguración

La expansión también hace parte de una estrategia de fortalecimiento de la operación de Hyundai Moevo en Antioquia. Su nueva sede de la Autopista Sur consolida una red de cuatro concesionarios: Autopista Sur (Carrera 42 # 85 - 05, Itagüí, Edf. Autolarte), Guayabal (Carrera 52 # 10 - 199), Rionegro (Carrera 50 #44a - 86), y C.C. Viva Envigado (Carrera 48 # 32b sur - 139, Piso 3, local 351) y tres centros de servicio especializado, ampliando los puntos de contacto para quienes buscan conocer el portafolio de la marca y acceder a acompañamiento durante la compra y la etapa de posventa.

*Contenido en colaboración con Hyundai Moevo.