Hyundai Moevo estrena concesionario en la Autopista Sur con precios especiales de inauguración

Hyundai Moevo continúa ampliando su presencia en Antioquia con una nueva vitrina ubicada en el edificio Autolarte, sobre la Autopista Sur. Con este punto, la operación suma cuatro espacios comerciales en la región: Guayabal, Rionegro, Viva Envigado y la nueva sede del sur.

La compañía es distribuidor autorizado de Hyundai y cuenta con una oferta que incluye vehículos a combustión e híbridos, además de servicios de posventa a través de su red especializada. La nueva vitrina busca atender a compradores con presupuestos aproximados entre $70 millones y $160 millones, para quienes factores como la tecnología, la seguridad, la modernidad y el respaldo hacen parte de la decisión de compra.