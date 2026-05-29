Un voto seguro y de confianza, así es el proceso electoral

En la jornada electoral, el conteo de votos comienza después de las 4:00 p. m. y está a cargo de ciudadanos designados como jurados de votación. Son ellos quienes abren las urnas y cuentan cada voto de manera manual. Los resultados quedan registrados en actas físicas firmadas y fotografiadas por testigos electorales. El software de escrutinio no abre ni cuenta votos, su función es consolidar los resultados y plasmarlos en los formularios de las comisiones escrutadoras.