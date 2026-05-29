Los consejos para comprar el televisor que se adapte a sus necesidades

Comprar un televisor dejó de ser una decisión basada únicamente en el tamaño de la pantalla. Aunque para muchos consumidores sigue siendo la primera característica que buscan, hoy existen otros factores que influyen directamente en la experiencia de uso y en el valor real de la inversión. Tecnologías de imagen, funciones para videojuegos y hasta el tipo de contenido que se consume hacen parte de la ecuación.
En Colombia, el panorama ha cambiado. Según datos del sector, el tamaño promedio de televisores vendidos en el país es de aproximadamente 50 pulgadas, una cifra menor frente a mercados como Estados Unidos o Europa, donde el promedio supera las 60 pulgadas, o China donde el promedio es de 70 pulgadas. Al mismo tiempo, los consumidores encuentran más opciones, nuevas tecnologías y precios que, en algunos casos, son entre 15% y 25% más bajos que hace uno o dos años.