Los consejos para comprar el televisor que se adapte a sus necesidades

Comprar un televisor dejó de ser una decisión basada únicamente en el tamaño de la pantalla. Aunque para muchos consumidores sigue siendo la primera característica que buscan, hoy existen otros factores que influyen directamente en la experiencia de uso y en el valor real de la inversión. Tecnologías de imagen, funciones para videojuegos y hasta el tipo de contenido que se consume hacen parte de la ecuación. En Colombia, el panorama ha cambiado. Según datos del sector, el tamaño promedio de televisores vendidos en el país es de aproximadamente 50 pulgadas, una cifra menor frente a mercados como Estados Unidos o Europa, donde el promedio supera las 60 pulgadas, o China donde el promedio es de 70 pulgadas. Al mismo tiempo, los consumidores encuentran más opciones, nuevas tecnologías y precios que, en algunos casos, son entre 15% y 25% más bajos que hace uno o dos años.

¿Cuál es el tamaño ideal?

Cuando compra un televisor, una de las primeras ideas suele ser adquirir la pantalla más grande posible. Hoy el mercado ofrece una variedad mucho más amplia de tamaños. Además, los televisores de gran formato se han vuelto más accesibles. En Colombia, los modelos de 55 pulgadas en adelante ya hacen parte de una oferta mucho más competitiva, permitiendo acceder a tamaños superiores sin que el presupuesto aumente de manera proporcional. Por ejemplo, Kalley ofrece tamaño que no son tan conocidos como 58, 60 y 70 pulgadas, pero también tiene un portafolio que va desde las 32 hasta las 115 pulgadas, lo que quiere decir que Colombia está al nivel de lo que se ofrece en el mundo.

¿Qué tipo de tecnología necesita?

Antes de elegir un televisor conviene hacerse una pregunta básica: ¿para qué se usará principalmente? No todas las personas tienen los mismos hábitos de consumo. Mientras algunas utilizan plataformas como Netflix, YouTube o servicios de streaming, otras siguen viendo contenidos a través de la TDT o de operadores tradicionales de televisión. Esa diferencia puede influir en la tecnología y prestaciones necesarias. Quien consume contenido en alta calidad o múltiples plataformas puede buscar opciones con mejor desempeño visual.

En los últimos años han ganado protagonismo tecnologías como QLED y Mini LED, que ofrecen mejoras visibles en brillo, contraste y reproducción de color. La imagen de estas tecnologías es más intensa, tiene colores más amplios y una experiencia visual más inmersiva. Además, ya no son exclusivas de los televisores más costosos. Actualmente existen modelos con estas características en diferentes tamaños y segmentos, lo que ha ampliado el acceso para las personas. Esa gran cantidad de opciones permite elegir un televisor que se adapte a las necesidades de cada uno. Kalley cuenta con TVs con tecnología QLED y Mini LED.

Las funciones gaming se convirtieron en un nuevo diferencial

Los videojuegos dejaron de ser un segmento aparte. Hoy una parte importante de los consumidores busca televisores compatibles con consolas y computadores de alto rendimiento. Por eso, varias marcas incorporan herramientas específicas como barras de configuración para juegos, mejoras en frecuencia de refresco, reducción de latencia y sistemas que optimizan la respuesta de la pantalla. Estas funciones permiten una experiencia más fluida.

El portafolio de Kalley tiene tecnologías con 120 Hz o 144 Hz que permiten actualizar la imagen más veces por segundo, haciendo que los movimientos se vean más suaves y naturales. Esto mejora la experiencia tanto en videojuegos como en contenidos de acción o deportes.

No solo mire el precio: revise garantía, soporte y canales de compra