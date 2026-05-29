En cada barrica de la bodega de ron de la Fábrica de Licores de Antioquia reposa algo más que alcohol: reposan años de espera, decisiones técnicas y una convicción clara de que todo lo bueno tarda. El proceso del Ron Medellín comienza en la tierra, con la caña de azúcar, materia prima esencial, que marca el inicio de un proceso donde el tiempo es protagonista, continúa en la madera y culmina en el ritual de servir y compartir. Por eso el mensaje es directo: Tómate el tiempo. Este es un recorrido visual por ese proceso donde convergen diferentes factores para obtener un resultado con maestría y paciencia.