El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que fueron registrados 373.612 testigos electorales por parte de las agrupaciones políticas que participan en la contienda, consolidando así una cobertura sin precedentes en el territorio nacional. De acuerdo con el reporte oficial, la presencia de estos actores permitirá acompañar y supervisar el desarrollo de la jornada en más del 98 % de las mesas de votación habilitadas en Colombia.
El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, destacó la magnitud del cubrimiento alcanzado para estos comicios. “Esto garantiza un cubrimiento del 98,31 % de las mesas en el territorio, eso quiere decir que casi el total de las 122 mil mesas en el territorio están cubiertas”, señaló.