Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó que Más del 98 % de las mesas de votación en Colombia tendrán presencia de ciudadanos acreditados para ejercer vigilancia y control durante la jornada democrática.

  • Los testigos electorales están listos para ejercer su labor en el proceso electoral. FOTO: cortesía
    Los testigos electorales están listos para ejercer su labor en el proceso electoral. FOTO: cortesía
hace 43 minutos
bookmark

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que fueron registrados 373.612 testigos electorales por parte de las agrupaciones políticas que participan en la contienda, consolidando así una cobertura sin precedentes en el territorio nacional. De acuerdo con el reporte oficial, la presencia de estos actores permitirá acompañar y supervisar el desarrollo de la jornada en más del 98 % de las mesas de votación habilitadas en Colombia.

El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, destacó la magnitud del cubrimiento alcanzado para estos comicios. “Esto garantiza un cubrimiento del 98,31 % de las mesas en el territorio, eso quiere decir que casi el total de las 122 mil mesas en el territorio están cubiertas”, señaló.

Un crecimiento histórico

Las cifras representan un incremento significativo frente a las elecciones presidenciales de hace cuatro años. Según el CNE, el número de testigos electorales aumentó en 191 mil personas respecto a 2022, lo que equivale a un crecimiento del 105,3 %.

Para la autoridad electoral, este aumento refleja un mayor compromiso de las organizaciones políticas con la vigilancia y defensa del proceso democrático.

373.612
testigos electorales registrados.

Tecnología para fortalecer el proceso

Uno de los aspectos destacados por el CNE fue el uso de herramientas tecnológicas para facilitar el proceso de postulación y acreditación. La Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales permitió realizar el cargue, validación y seguimiento de la información de manera digital durante la etapa previa a las elecciones.

Según la entidad, el sistema operó de manera normal y eficiente, consolidándose como una herramienta para fortalecer la institucionalidad y brindar mayores garantías al sistema electoral colombiano.

El Consejo avanza en la expedición de las resoluciones y credenciales necesarias para que los ciudadanos acreditados puedan ejercer funciones de vigilancia en las mesas y puestos de votación asignados.

98,31 %
de cobertura de las mesas de votación.

Más de 41 millones habilitados

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que para la primera vuelta presidencial están habilitados para votar 41.421.973 ciudadanos. De ese total, 40.007.312 personas podrán votar en Colombia y 1.414.661 ciudadanos lo hacen desde el exterior. Además, en todo el territorio nacional serán instalados 13.489 puestos de votación para garantizar la participación ciudadana durante la jornada democrática.

El amplio despliegue de testigos electorales se suma a las misiones de observación nacional e internacional y al acompañamiento institucional previsto para estas elecciones, consideradas una de las operaciones democráticas más grandes del país.

En medio de un contexto marcado por la polarización y los debates sobre transparencia electoral, las autoridades han insistido en que la presencia de testigos y observadores fortalece la confianza ciudadana y brinda mayores garantías al proceso democrático.

* Contenido en colaboración con el CNE.