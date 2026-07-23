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Tras una carrera en la banca, Santiago Duque encontró en el sector inmobiliario una nueva forma de servir.

  • Santiago Duque, agente inmobiliario independiente. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Santiago Duque, agente inmobiliario independiente. FOTO: Manuel Saldarriaga
hace 2 horas
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Mucho antes de ser agente inmobiliario, Santiago ya había descubierto que vender era parte de su esencia. En el colegio ofrecía chicles, discos, trabajos e incluso lasañas para sus compañeros.

Con el tiempo esa habilidad se convirtió en una carrera de más de 15 años en el sector financiero, donde pasó por la banca, el mercado de valores y las fiduciarias, aprendiendo a analizar inversiones y a entender el verdadero valor de los negocios.

Sin embargo, un accidente de moto cambió el rumbo de su vida. Durante los dos meses de incapacidad tuvo el tiempo para cuestionar si quería seguir en el mundo corporativo o construir una vida con mayor libertad. Esa pausa lo llevó a crear una agencia de marketing digital y poco después a descubrir el sector inmobiliario, donde encontró la oportunidad de unir su experiencia financiera con su vocación de servicio.

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Su primer negocio llegó unas horas después de publicar un video de un apartamento. Desde entonces ha entendido que detrás de cada cliente hay historias, expectativas y proyectos de vida. “Mi trabajo no es pensar primero en el inmueble, sino escuchar a la persona, entender su momento y acompañarla para que tome la mejor decisión”, sostiene.

El respaldo para seguir creciendo

Hace un año encontró en Tu360Inmobiliario el respaldo que necesitaba para fortalecer su trabajo. Soporte jurídico, acceso a herramientas tecnológicas y una red de profesionales le permiten acompañar a las personas a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Hoy divide su tiempo entre los negocios inmobiliarios, la consultoría y el entrenamiento para cumplir la meta de completar un triatlón. Para Santiago, el verdadero éxito es una vida donde el trabajo, la familia y el bienestar avanzan en la misma dirección.

Conozca la oferta completa de inmuebles en Medellín y su área metropolitana haciendo clic aquí.

*Contenido en colaboración con Tu360Inmobiliario.

**Los agentes inmobiliarios vinculados a Tu360Inmobiliario actúan de manera independiente y forman parte de la alianza entre Negocios Digitales Colombia S.A.S. y El Colombiano S.A.S., administrada por un Patrimonio Autónomo