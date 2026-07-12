Cuando se habla de calidad en la leche, la mayoría de las personas piensa en el producto que llega al supermercado o a la mesa del hogar. Sin embargo, para Alquería, la calidad empieza mucho antes: en las fincas, en el manejo de los animales, en la refrigeración, en el transporte y en cada una de las decisiones que se toman a lo largo de la cadena productiva. Bajo esa premisa, la compañía inauguró en Medellín un nuevo laboratorio especializado en análisis de leche, una infraestructura que busca fortalecer los procesos de aseguramiento de calidad y acompañar el crecimiento que la empresa viene registrando en Antioquia, una región que hoy es estratégica para su operación y para sus planes de crecimiento. “La calidad no se negocia. La calidad se demuestra, no se asume”, afirma Rafael Álvarez, CEO de Alquería. Para el directivo, la nueva infraestructura representa un paso más en una estrategia que busca garantizar que cada litro que llega al consumidor cumpla los más altos estándares de calidad y trazabilidad.

Antioquia gana protagonismo

La decisión de instalar el laboratorio en Medellín responde a que Antioquia es en uno de los motores de crecimiento más importantes para Alquería. En los últimos cinco años la compañía ha más que duplicado el volumen de leche que acopia en el departamento. Actualmente recoge cerca de 65 millones de litros al año en 27 municipios y trabaja con más de 300 ganaderos, cifras que representan alrededor del 22 % de todo el acopio nacional de la empresa. Además, cuenta con condiciones climáticas favorables para la producción lechera, una tradición ganadera consolidada y niveles de formalización. Según Álvarez, mientras en Colombia la formalización de los productores ronda el 50 %, en Antioquia alcanza cerca del 94 %.

El reto de mantener vivo el campo

La estrategia de Alquería trasciende el aseguramiento de la calidad. La empresa reconoce que los principales retos del sector lácteo colombiano no son solo aspectos de calidad y producción, sino garantizar el relevo generacional y mejorar la rentabilidad del campo. La edad promedio de muchos ganaderos supera los 60 años y cada vez menos jóvenes ven en la actividad agropecuaria un proyecto de vida. Para enfrentar esa realidad, la compañía impulsa programas como Vaca Madrina, en el que más de 120 pequeños productores han incrementado su productividad entre 35 % y 50 %; así como Herederos de Tradición, desarrollado junto con el SENA, que ya ha graduado a 264 jóvenes para fortalecer el relevo generacional en el sector.

Un negocio que dejó de ser solo leche

Mientras fortalece su operación lechera, Alquería también avanza en una transformación empresarial. Durante 2025, la compañía alcanzó ingresos cercanos a $2 billones, más del doble de su tamaño frente a 2020, manteniendo crecimientos de doble dígito durante cinco años consecutivos. Además, consolidó una estrategia multimarca y multicategoría que hoy incluye yogures, quesos, snacks y otras líneas de alimentos.

Los retos del sector