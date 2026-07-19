Mientras el mundo iba al ritmo del mundial Alemania 2006, el martes 27 de junio de ese año, el quirófano número uno de la sede de IQ InterQuirófanos, ubicada en la Torre Intermédica de Medellín, se preparaba para su primera cirugía mamaria. Un grupo de 15 profesionales entre anestesiólogos, cirujanos, grupo de enfermería y personal biomédico estaban reunidos sintiendo la alegría de ser parte de un nuevo hito para la ciudad, en un procedimiento médico que se extendería por dos horas.
El espacio de este quirófano tenía una característica poco común para la época: ventanales grandes que permitían la entrada de luz natural. Encargado de la intervención estaba el Dr. Juan Carlos Vélez Lara, actual accionista y presidente de la Junta Directiva: “Estábamos rompiendo un hito al hacer cirugía plástica, estética y ambulatoria en una unidad dedicada, con luz natural y con la primera historia clínica electrónica del país en tiempo real para anestesia. Fue muy emocionante”, cuenta Vélez sobre el día inaugural de este proyecto que se había empezado a consolidar dos años antes por 4 cirujanos que transformarían la visión de la cirugía plástica en la ciudad.