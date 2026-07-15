Colanta expande sus diferentes unidades de negocio en el país y llega a Amagá, un municipio estratégico por su movimiento comercial, el tránsito de viajeros y su cercanía con varias poblaciones del suroeste antioqueño.

En el Mall La Despensa ya están abiertos los puntos de Agrocolanta, Mercolanta Express y Recanto, tres formatos que buscan responder a distintas necesidades de las familias, productores y viajeros de la región.

Agrocolanta es un punto de abastecimiento agropecuario pensado para campesinos, ganaderos y productores de municipios como Fredonia, Venecia, Titiribí, Angelópolis, Heliconia y Caldas. Allí los visitantes pueden encontrar fertilizantes, agroquímicos, concentrados y diferentes productos relacionados con el agro. Además, el espacio también ofrece acompañamiento técnico para productores y asociados de la Cooperativa.

Su llegada es una oportunidad para acercar la oferta agropecuaria a una zona donde muchas familias viven del campo y de las actividades ganaderas, evitando desplazamientos más largos para conseguir este tipo de productos.

Por otra parte, Mercolanta Express es el mercado propio de Colanta, donde están disponibles productos lácteos, carne fresca porcionada empacada al vacío, quesos, yogures y otros alimentos de la canasta familiar. Con estas ofertas las personas encuentren en un mismo lugar buena parte de los productos de la Cooperativa y puedan hacer sus compras de manera práctica y cercana.

A ellas se suma también Recanto, el restaurante de Colanta, enfocado en comida preparada y espacios para compartir. Allí hay opciones como hamburguesas, carnes asadas, productos de cafetería, pastelería, helados y comidas rápidas para quienes viajan por el corredor o buscan un lugar para reunirse en familia.

Con estas tres unidades funcionando en un mismo punto, Colanta consolida el Mall La Despensa como una parada clave del Suroeste antioqueño, tanto para quienes viven en la región como para las personas que transitan por este corredor del departamento.

*Contenido en colaboración con Colanta.