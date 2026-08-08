En 1972, Antonio Pérez y Eduardo Cardona fundaron Pérez y Cardona con el propósito de mejorar la agricultura, acompañar a los campesinos y contribuir al desarrollo del campo. Más de 55 años después, la empresa cuenta con siete sedes y se ha consolidado como un referente en Antioquia en productos para el sector agropecuario, las mascotas y la jardinería.
Aunque hoy miles de familias identifican a Tierragro por la Caminata Canina característica de Feria de las Flores, detrás de este evento hay una historia atravesada por tres generaciones de una misma familia que ve a la compañía como un legado de honestidad, servicio y compromiso social y ambiental. La empresa y la familia Pérez Jaramillo han crecido tan unidas que ambas historias se cuentan en un mismo relato.