En el ciclismo, una victoria puede resolverse en unos cuantos segundos. El trabajo que la hace posible, en cambio, ocupa todos los días. Durante el primer semestre de 2026, el Team Sistecrédito no solo amplió su presencia en los podios nacionales e internacionales. También fortaleció una estructura que entiende el alto rendimiento como la suma de muchas capacidades: entrenamiento, medicina, nutrición, fisioterapia, psicología, tecnología, mecánica, logística, formación y acompañamiento humano. La temporada comenzó con una actuación sobresaliente en los Campeonatos Nacionales, donde alcanzaron un total de 12 medallas: cinco de oro, tres de plata y cuatro de bronce, con resultados en las categorías juvenil, Sub-23 y élite, tanto en la contrarreloj individual como en las pruebas de ruta. A esos resultados se sumaron cuatro medallas en los Campeonatos Panamericanos de Montería —dos de plata y dos de bronce— y dos nuevas preseas en los Suramericanos de la Juventud de Panamá: una de oro y una de plata. En el calendario nacional, el equipo celebró triunfos en la Vuelta al Tolima, la Vuelta al Valle, la Clásica de Rionegro y la Clásica de Anapoima, además de conseguir un podio completo en la competencia femenina de Rionegro. La regularidad también comenzó a marcar una diferencia. Durante este periodo, el equipo élite femenino ganó todas las competencias en las que participó; el conjunto élite masculino estuvo en el podio de cada carrera disputada; el equipo Sub-23 femenino ganó dos de sus tres compromisos y el Sub-23 masculino se impuso en la mitad de las pruebas en las que tomó la partida. El equipo continental llegó a ubicarse en el cuarto lugar del ranking UCI América y se convirtió en el equipo con más corredores convocados a la Selección Colombia durante el primer semestre del 2026.

Ronde de l’Isard. Foto: Cortesía.

Una estructura que comienza a convertir el proceso en resultados

El balance más reciente registra 10 victorias de etapa, tres de ellas en la Vuelta a Colombia Femenina. También incluye el título por equipos en la Vuelta a Colombia Femenina, la clasificación de sprints especiales, campeonatos generales y triunfos en categorías Sub-23 y juveniles en competencias como la Clásica Rubén Darío, la Clásica de Fusagasugá, la Clásica de El Retiro y la Vuelta a Putumayo. En el ámbito internacional, se consiguieron 2 victorias de etapa en la Vuelta internacional Bantrab en Guatemala. Sin embargo, el avance del proyecto no se mide únicamente por la cantidad de veces que sus corredores levantaron los brazos. La gira por Europa representó otro paso en la construcción deportiva: 3.200 kilómetros recorridos, cerca de 42.000 metros de desnivel y seis competencias, tres de ellas con presencia de equipos WorldTour. La experiencia dejó, además, una camiseta de campeón de la montaña y un reconocimiento a la combatividad. Más que una excursión en busca de resultados inmediatos, fue una oportunidad para competir a otra velocidad, conocer nuevas formas de correr y sumar kilómetros de aprendizaje en escenarios de máxima exigencia.

El equipo que trabaja cuando las cámaras se apagan

Detrás de cada corredor existe una estructura que analiza, previene, recupera, prepara y acompaña. El modelo de Team Sistecrédito integra entrenamiento, medicina, fisioterapia, recuperación, nutrición y psicología deportiva con áreas de equipamiento, laboratorio, tecnología, mecánica, comunicaciones, relaciones públicas y formación personal y profesional. No se trata de servicios aislados: es un staff que trabaja de manera articulada para que cada deportista pueda competir en las mejores condiciones. La tecnología se ha convertido en uno de los principales avances del equipo, convirtiéndonos en pioneros en país en el seguimiento del entrenamiento, apoyados en plataformas como TrainingPeaks, WKO5 y Xert. Permitiéndonos registrar a detalle la mejora promedio del 6 % en el FTP de los deportistas. A esto se suman herramientas como Tecar, Magneto y Neural Trainer, las pruebas constantes de lactato y procesos de análisis de datos que permiten individualizar las decisiones y acelerar la recuperación. La tecnología también se entiende como un principio de inclusión: los 41 deportistas entrenan y compiten con el mismo acceso a equipamiento y herramientas. Todos los corredores cuentan con bicicletas de competencia, entrenamiento, contrarreloj y repuestos, además de un equipo mecánico encargado de que cada bicicleta esté lista cuando comienza la carrera.

Ronde de l’Isard. Foto: Cortesía.

Formar ciclistas y preparar personas