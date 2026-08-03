En el ciclismo, una victoria puede resolverse en unos cuantos segundos. El trabajo que la hace posible, en cambio, ocupa todos los días.
Durante el primer semestre de 2026, el Team Sistecrédito no solo amplió su presencia en los podios nacionales e internacionales. También fortaleció una estructura que entiende el alto rendimiento como la suma de muchas capacidades: entrenamiento, medicina, nutrición, fisioterapia, psicología, tecnología, mecánica, logística, formación y acompañamiento humano.
La temporada comenzó con una actuación sobresaliente en los Campeonatos Nacionales, donde alcanzaron un total de 12 medallas: cinco de oro, tres de plata y cuatro de bronce, con resultados en las categorías juvenil, Sub-23 y élite, tanto en la contrarreloj individual como en las pruebas de ruta.
A esos resultados se sumaron cuatro medallas en los Campeonatos Panamericanos de Montería —dos de plata y dos de bronce— y dos nuevas preseas en los Suramericanos de la Juventud de Panamá: una de oro y una de plata. En el calendario nacional, el equipo celebró triunfos en la Vuelta al Tolima, la Vuelta al Valle, la Clásica de Rionegro y la Clásica de Anapoima, además de conseguir un podio completo en la competencia femenina de Rionegro.
La regularidad también comenzó a marcar una diferencia. Durante este periodo, el equipo élite femenino ganó todas las competencias en las que participó; el conjunto élite masculino estuvo en el podio de cada carrera disputada; el equipo Sub-23 femenino ganó dos de sus tres compromisos y el Sub-23 masculino se impuso en la mitad de las pruebas en las que tomó la partida.
El equipo continental llegó a ubicarse en el cuarto lugar del ranking UCI América y se convirtió en el equipo con más corredores convocados a la Selección Colombia durante el primer semestre del 2026.