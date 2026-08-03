Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

La Clínica es la primera institución del mundo en obtener la doble acreditación GHA-USA.

  • La distinción evalúa la calidad clínica y la capacidad para atender pacientes internacionales. Foto: Cortesía
    La distinción evalúa la calidad clínica y la capacidad para atender pacientes internacionales. Foto: Cortesía
hace 5 horas
bookmark

Para un paciente que debe someterse a una cirugía ocular, y especialmente para quien viaja desde otro país, la seguridad no comienza en el quirófano. Empieza desde la primera orientación médica, continúa durante el diagnóstico y se extiende hasta el seguimiento posterior al procedimiento.

Bajo esa visión, la Clínica CEO alcanzó un logro sin precedentes: convertirse en la primera institución del mundo en recibir la doble acreditación del nuevo programa integrado de Global Healthcare Accreditation, GHA-USA.

El reconocimiento evalúa de manera conjunta la calidad clínica, la seguridad del paciente, la gestión organizacional y la capacidad de atender personas provenientes de otros países bajo estándares internacionales.

Para lograr este hito, durante tres años, CEO revisó y fortaleció sus procesos para responder a cerca de 700 estándares. “Más allá de acreditarse, el proceso transforma a toda la organización. Médicos, enfermeros, personal administrativo y directivo incorporan una cultura de mejora continua que se refleja en la atención”, explica José Francisco Bernal, Gerente general de CEO.

Un beneficio para todos

Actualmente, la Clínica realiza alrededor de 7.000 consultas, 1.200 cirugías, 700 procedimientos diagnósticos y 500 procedimientos láser cada mes. A estos resultados se suman indicadores clínicos que reflejan seguridad y calidad: cero infecciones quirúrgicas asociadas a la atención y una tasa de complicaciones quirúrgicas reportada del 0,8 %. Para los pacientes, estos estándares se traducen en protocolos más sólidos y una atención coordinada.

La acreditación también fortalece la posición internacional de la institución. CEO busca ampliar su presencia en Estados Unidos, Caribe y Europa. El logro también representa una oportunidad para Medellín y Colombia, que avanzan en su consolidación como destinos de atención médica especializada.

La siguiente etapa será convertir esta experiencia en conocimiento compartido, fortalecer sus alianzas internacionales y demostrar que una institución latinoamericana puedeliderar bajo los estándares más exigentes.

*Contenido en Colaboración con la Clínica CEO.