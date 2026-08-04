La sostenibilidad dio un nuevo paso para el Grupo GreenLand. La compañía informó que durante 2025 logró capturar 28.266 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) a través de sus cultivos de aguacate Hass, una cantidad que supera en un 25 % las emisiones producidas por toda la organización durante ese mismo año. El resultado representa uno de los avances más relevantes dentro de la estrategia de Agricultura Regenerativa 360, modelo con el que la empresa busca integrar la productividad agrícola con la regeneración ambiental y el desarrollo social. Con esta medición, GreenLand logró renovar su certificación por quinto año consecutivo como empresa Carbono Neutro, con verificación externa del ICONTEC. La medición fue realizada en Wakate, la productora de aguacate Hass del Grupo ubicada en Caldas, donde se implementan prácticas de conservación, restauración ecológica, manejo biológico de plagas y enfermedades, así como monitoreo climático para fortalecer la sostenibilidad de la operación.

Los cultivos demostraron su capacidad para capturar carbono

La evaluación comprendió las 1.084 hectáreas cultivadas en Neira y Aranzazu. Los resultados evidenciaron que estos sistemas agrícolas funcionan como ecosistemas capaces de capturar carbono de manera natural. Aunque las plantas y sus raíces hacen parte del proceso, el suelo fue identificado como el principal reservorio, al almacenar la mayor proporción del carbono capturado. “La captura de carbono en nuestros cultivos de aguacate demuestra que producir alimentos y contribuir al cuidado del planeta no son objetivos opuestos. Por el contrario, creemos que la agricultura tiene la capacidad de generar valor económico, social y ambiental al mismo tiempo, devolviéndole a la tierra más de lo que nos entrega cada día”, aseguró Juana Botero, gerente de Sostenibilidad del Grupo GreenLand. La compañía indicó que la medición fue calculada por la consultora Portafolio Verde y verificada por ICONTEC. Este proceso permitió establecer que la neutralidad de carbono se alcanzó sin recurrir a la compra de créditos, gracias a la capacidad de captura generada por los propios cultivos. La captura de carbono hace parte de la estrategia de Agricultura Regenerativa 360, conformada por nueve pilares que abarcan gobernanza, talento humano, regeneración de suelos, biodiversidad, agua, economía circular, acción climática, regeneración social y fortalecimiento económico territorial.

Aguacate Hass. Foto: Cortesía.

Una estrategia que integra la producción, el ambiente y el bienestar humano

Paralelo a este proceso de cuidado ambiental, GreenLand reportó que las mujeres representaron el 15,86 % de la fuerza laboral en la producción de banano durante 2025, mientras que 1.105 jóvenes entre los 18 y 28 años se vincularon a la organización, fortaleciendo el relevo generacional en sus operaciones. Otro de los avances se registró en la regeneración de suelos. Con Bioorigen, su centro de ciencia donde desarrollan e implementan soluciones biológicas que contribuyen a la salud de los cultivos y de los ecosistemas, produjeron 9.500 litros de bacterias benéficas y 49,6 toneladas de hongos benéficos, impactando más de 5.600 hectáreas, el 94% con bioinsumos en los cultivos de banano y 45% con biocontroladores en cultivos de aguacate. . Además, a través del manejo integrado con bioinsumos y control mecánico, se redujo en 15,4 por ciento el uso de agroquímicos en el cultivo de banano.

En pro de la biodiversidad