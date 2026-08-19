TEDxMedellín celebra 10 años democratizando las ideas desde la Comuna 13 hasta el Teatro Metropolitano

Una década de ideas, voluntariado y el firme propósito de demostrar que todos somos parte de la construcción de nuestra sociedad. Para entender la magnitud de este aniversario hay que mirar su origen. TED es una organización global sin fines de lucro dedicada a difundir ideas valiosas, generalmente en forma de charlas breves y poderosas. Bajo esa misma premisa nació el programa TEDx: eventos locales, organizados de manera independiente, que reúnen a comunidades para compartir una experiencia similar a la de TED. En nuestra ciudad, ese esfuerzo es un regalo hecho a pulso por un equipo de voluntarios que invierten incontables horas para sembrar conocimiento, sin recibir nada económico a cambio. Pensando en esto y en honrar el recorrido, el próximo 5 de septiembre, desde las 2:00 p.m., el Teatro Metropolitano se convierte en el laboratorio de ideas más grande de la ciudad. Únase a una jornada donde científicos, empresarios, líderes, artistas y emprendedores comparten visiones que desafían el presente. Porque en Medellín, el futuro se escribe en plural. Adquiera sus boletas aquí. Ponentes de este encuentro: Dr. Pablo Gómez, psiquiatra, Master en PNL e Hipnosis; Claudia Aparicio, experta en transformación digital y educación; Eva Rey, periodista, presentadora y empresaria; Francisco Ricardo, arquitecto, CEO y director creativo DEB; Gilmer Mesa, escritor y docente; Juan Carlos Yepes, periodista y consultor de negocios; María Ximena Céspedes, fundadora Fundación Naná; Susana Castro, Doula, guardiana del nacer, educadora prenatal; Liliana Restrepo, cofundadora y CEO de Frisby; María Catalina Prieto, gestora cultural y directora ejecutiva Filarmed; Carolina Londoño, directora Ejecutiva de Ruta N, y Simón Wilches, animador y director en la industria de Hollywood.

Viviana Cadavid, directora TEDxMedellín.

El retorno y la inspiración en el barrio La historia de TEDx en Medellín tiene un profundo componente humano. Tras una exitosa carrera coordinando proyectos en el extranjero, su directora Viviana Cadavid decidió regresar a Colombia. Ese bagaje le dio una visión global, pero fue trabajando en programas productivos con mujeres en el barrio Antonio Nariño, en la Comuna 13, donde encontró un nuevo propósito. “Lo que me hizo pensar en traer TEDx a la Comuna 13 fue la historia de Amparito”, relata Viviana. “Cómo ella, a pesar de todos los desafíos que vivió, fue capaz de salir adelante, ser una líder comunitaria y sacar a sus hijos adelante. Ella era el reflejo de lo que para mí significa ser mujer: que a pesar de todos los problemas que la vida te presenta, siempre encuentras el camino”. Así, en 2016, en el Parque Biblioteca San Javier, nació TEDxComuna 13. El éxito fue tan abrumador que las personas se quedaron afuera, viendo las charlas a través de pantallas. Ese año se acuñó un lema que marcaría el futuro: “Todos Somos Comuna”, un recordatorio de que la ciudad está construida por ideas y que cada uno, desde su rol, hace parte de ella. Una ciudad llena de ideas Ese primer chispazo dejó claro que un solo evento no era suficiente. La iniciativa mutó y comenzó a recorrer la ciudad para llevar pequeñas dosis de inspiración a cada rincón. Con formatos más íntimos de dos o tres oradores, el evento visitó el Parque Biblioteca de Belén, el Claustro de Comfama, el Centro Cultural de Moravia, diversas universidades y hasta centros comerciales. Este recorrido también llegó a escenarios como el Teatro Pablo Tobón Uribe, siempre bajo la gran sombrilla de TEDxMedellín. El objetivo era claro: llenar a Medellín de ideas y democratizar el acceso al conocimiento.