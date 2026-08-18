Hace cuatro décadas, Clínica Somer nació con un propósito que hoy sigue definiendo su rumbo: acercar al Oriente antioqueño servicios de alta complejidad que antes no estaban disponibles en la región. Desde entonces, la institución ha construido una capacidad que le permite atender necesidades cada vez más complejas y reducir la necesidad de que los pacientes tengan que desplazarse a otras ciudades para encontrar alternativas de tratamiento. Hoy esa evolución se sustenta en dos conceptos que marcan su diferencial: alta complejidad e integralidad. Una combinación que permite reunir desde servicios de primer nivel hasta atención de tercer y cuarto nivel, con capacidades especializadas que son escasas incluso a escala nacional.

Pasar de remisiones a alta complejidad

En trasplantes, por ejemplo, cuenta con programas de hígado, riñón y páncreas, y, a través de Somer Incare, incorporó también el trasplante de corazón, convirtiéndose en la segunda institución trasplantadora de corazón en Antioquia. A esto se suman centros de excelencia como el de atención del accidente cerebrovascular certificado por la World Stroke Organization, la Unidad Clínica de Alto desempeño en trasplante de médula ósea, la terapia ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) y la Unidad Clínica de alto desempeño en síndrome Coronario agudo en alianza con Somer Incare. La alta complejidad también se refleja en la atención del cáncer. Clínica Somer cuenta con la única Unidad Funcional del Cáncer certificada en Antioquia, que concentra en un mismo lugar diferentes componentes de la atención desde el abordaje médico hasta el acompañamiento emocional y espiritual, sumado a oncología pediátrica.

Alta tecnología en Sede Jardines Llanogrande. Foto: Cortesía

24 departamentos de allí llegan pacientes en busca de servicios de alta complejidad que no encuentran en sus regiones.

Integralidad como modelo fundamental

El objetivo de Clínica Somer es que el paciente pueda encontrar dentro de un mismo ecosistema diferentes respuestas a sus necesidades de salud desde el primer nivel de atención hasta los servicios de mayor complejidad. Ese modelo se ha acompañado de una expansión de la presencia de la institución en Rionegro con cinco sedes de atención, como la ubicada en Jardines Llanogrande, que funciona desde el 2023 y proyecta ampliarse, para mayor acceso a los servicios. La integralidad también está en la capacidad para atender pacientes en diferentes etapas y condiciones. Clínica Somer cuenta con unidades de cuidados intensivos para adultos, niños y neonatos, y una unidad materna de alto riesgo obstétrico.

Paneles solares en la sede principal, una de las estrategias que la convirtieron en la primera institución certificada en sostenibilidad en Colombia. FOTO: Cortesía

Una capacidad que sigue creciendo