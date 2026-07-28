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Empleo, salud, educación y ocio son las conversaciones que Comfama ha llevado al Oriente antioqueño para transformar el territorio por medio de las personas y empresas. Así lo ha logrado.

  • Dronearth es una empresa dedicada a la recolección y análisis de datos espaciales. Foto: Cortesía.
    Dronearth es una empresa dedicada a la recolección y análisis de datos espaciales. Foto: Cortesía.
  • Kevin y Joseph Rendón, hermanos gemelos de El Retiro, en su trabajo en Flores El Trigal. Foto: Cortesía.
    Kevin y Joseph Rendón, hermanos gemelos de El Retiro, en su trabajo en Flores El Trigal. Foto: Cortesía.
hace 3 horas
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Conectar; tender puentes entre familias, trabajadores y empresas; eso hace Comfama en el Oriente antioqueño. Entender la búsqueda de cada cual y ayudar a que personas, necesidades y sueños se crucen en un mapa de transformaciones: hacia la urbe joven, el crecimiento de industrias de nicho —desarrollo que tiene en el agro su propio horizonte— y el turismo de paisajes de verdes infinitos, correr de aguas y aire libre.

Cruce de caminos, de empresas que arriesgan, trabajadores que empeñan su fuerza y familias que sueñan. Para esos encuentros alrededor del empleo, la caja de compensación ha extendido toda una red territorial. Esta plataforma articula hoy oficinas en 14 municipios, 3 parques recreativos, 9 centros de salud, 3 sedes de Cosmo Schools y un centro técnico CESDE para acompañar a más de 300.000 afiliados y 13.000 empresas en la subregión que tiene en Rionegro su corazón de finanzas, servicios y educación.

“Si me preguntan a qué me dedico, respondo que a conversar, porque en el diálogo directo se descubren las necesidades reales de productividad, territorio y bienestar”, dice Nicolás Ordóñez, responsable de Regiones de Comfama. Sus conversaciones responden a un propósito mayor: acompañar, cuidar, conectar e impulsar para que las personas y las empresas del territorio caminen, decidan, aprendan y construyan su propio progreso, y que su movilidad social sea una construcción colectiva y no un golpe de suerte.

Caminos que se cruzan

Este propósito unió los caminos de Kevin y Joseph Rendón, hermanos gemelos de El Retiro, con Flores El Trigal, la empresa donde trabajan. Gracias al diálogo permanente con Comfama, la compañía asignó a un integrante de talento humano para acompañar a sus empleados en la cocreación de apoyos clave para sus proyectos. Kevin obtuvo un subsidio de mejoramiento habitacional para levantar muros firmes, cambiar techos y arreglar la casa donde vive con su padre y hermanos. Joseph descubrió que sus posibilidades de estudio no terminaban en la jornada laboral: se graduó como bachiller estudiando en la misma empresa y dio un paso más allá. “Ahora me gustaría estudiar algo relacionado con programación; quiero seguir avanzando”, afirma.

Kevin y Joseph Rendón, hermanos gemelos de El Retiro, en su trabajo en Flores El Trigal. Foto: Cortesía.
Kevin y Joseph Rendón, hermanos gemelos de El Retiro, en su trabajo en Flores El Trigal. Foto: Cortesía.

También existen sueños con la vista en el cielo. Dronearth es una empresa dedicada a la recolección y análisis de datos espaciales mediante drones y satélites para la gestión del riesgo de desastres, el agro y el sector aeroespacial. A través del programa Flytech, Comfama le facilitó la conexión con conocimiento estratégico para escalar. “Nos ayudó a conocer el sector aeronáutico y aeroespacial colombiano, a entender cómo establecer cadenas de valor y a integrarnos como un actor clave en los eslabones que se están formando en el país”, cuenta Ricardo Ramírez, gerente de la compañía.

Cerrar brechas para el trabajo y la vida

La agencia de empleo facilitó cerca de 28.000 conexiones laborales entre 2025 y lo corrido de 2026. “No solo conectamos oferta y demanda; identificamos brechas de talento y las cerramos mediante rutas de formación corta. Por eso somos el centro de empleo más grande del país: entendemos las necesidades de ambas puntas del mercado”, explica Ordóñez.

El compromiso por conectar va más allá: cuando la demanda supera la oferta local, la agencia extiende la búsqueda hacia municipios como Abejorral o San Vicente Ferrer. La inclusión laboral es una prioridad estratégica para la cual han estudiado modelos internacionales como el de la Fundación ONCE en España. “Cuando las adaptaciones se hacen con base en las capacidades reales de las personas y no por mero cumplimiento formal, los resultados en productividad y clima laboral son extraordinarios”, añade.

La labor de Comfama abarca desde el empleo y la competitividad empresarial hasta el bienestar integral. Mediante alianzas, la entidad lidera 6 proyectos de hábitat que suman cerca de 900 viviendas en Rionegro, La Unión, El Retiro, La Ceja y Guarne, al tiempo que apoya a las familias en mejoramientos y construcción en sitio propio. La estrategia integra una red de salud, un referente educativo de calidad y el impulso a la cultura con eventos como el Festival de Animación o el Concurso de Cuento Antioquia Reimaginada.

Cada esfuerzo converge para hacer posible la movilidad social y mantenerla, el tema que reitera Nicolás Ordóñez en ese trabajo suyo, que resume en conversar. “Buscamos que las familias tengan salud, educación, hábitat y acceso al ocio; que los trabajadores adquieran competencias alineadas con el entorno laboral, y que las empresas encuentren las condiciones técnicas para crecer. Esa armonía es la que consolida el bienestar y la calidad de vida”.

*Contenido en colaboración con Comfama.