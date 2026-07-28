Corte Constitucional aclara el alcance de la Ley de Utilidad Pública para mujeres cabeza de hogar en prisión

La Corte Constitucional tomó una decisión que da tranquilidad a los jueces para la aplicación de la Ley 2292 de 2023, una medida de política criminal con enfoque de género creada para que mujeres cabeza de hogar condenadas por determinados delitos puedan sustituir la prisión intramural por servicios de utilidad pública. La decisión responde a casos en los que jueces habían negado ese mecanismo con interpretaciones que el alto tribunal consideró contrarias al espíritu de la ley.
Una de las principales precisiones que la Corte Constitucional realizó a los jueces es que la condición de mujer cabeza de hogar no depende de que sea la única responsable del cuidado de su familia ni de que no existan redes de apoyo. La Corte también indicó que el análisis debe centrarse en la realidad del hogar antes de la captura y no en la reorganización familiar ocurrida durante la reclusión, negar el sustituto en razón al apoyo que la mujer recibe para el cuidado de sus dependientes durante la privación de su libertad, se traduce en un castigo sobre otro castigo.
Además, recordó que los jueces deben valorar todas las pruebas de manera conjunta sin basar sus decisiones en apreciaciones morales sobre la maternidad o la conducta personal de las mujeres, pues el análisis jurídico debe concentrarse en la función de cuidado que ejercían dentro de su hogar.