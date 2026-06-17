El fútbol en Colombia no es solo un evento deportivo que ocurre cada cuatro años, es parte del tejido social, algo popular que conecta ciudades, familias y amigos desde que el sol sale hasta que se oculta. En un país donde la pelota es identidad, conversación cotidiana y, en ocasiones, la misma razón de ser, este año 2026 nos ha puesto a entrarle al fútbol con otra mirada.
Ante la inminente llegada del mayor torneo de fútbol del año, la forma en que los colombianos consumen, analizan y viven el deporte ha experimentado un cambio drástico para vivir el deporte rey en toda su dimensión. En este escenario, la compañía Stake Colombia ha emprendido la campaña: «It’s All at Stake» («Todo está en juego»), que desarrollará durante los días más importantes del campeonato.
Esta curiosa y multidimensional propuesta tiene objetivos muy claros; por un lado, pretende construir nuevas experiencias de ocio y entretenimiento; y, por otro, desarrollar una autoridad real en el sector de las apuestas, posicionando a la marca como el destino de referencia para el usuario local; ese que no se conforma con ver el partido y anotar el resultado, sino que quiere diseccionar el “porqué” de cada jugada para lanzar sus propias predicciones.