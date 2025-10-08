Se acerca la hora de las elecciones de los jóvenes colombianos

La democracia electoral no es un asunto de edades. Si tiene entre 14 y 28 años puede participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Votar es solo el primer paso, pero también puede postularse, proponer ideas y ser parte del cambio que el país necesita. ¡Ser líder juvenil puede marcar la diferencia!

Para conocer el lugar de votación debe ingresar a la página de la Registraduría Nacional, hacer clic en el botón Grandes por Elección, seleccionar la opción Consulta lugar de votación, digitar el número de identificación, marcar la casilla de verificación y hacer clic en consultar.

Los requisitos para votar son muy sencillos: tener entre 14 y 28 años cumplidos al 19 de octubre de 2025, estar inscrito en el censo electoral de Consejos de Juventud 2025 y Presentar el documento de identidad habilitado en el lugar de votación. Los jóvenes que cumplen 14 años se incorporan automáticamente al registro, así como los que expiden por primera vez la cédula de ciudadanía.

Los jóvenes de 14 a 17 años pueden votar con la tarjeta de identidad amarilla con hologramas, los de 18 a 28 años, con la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital; mientras que los que recién cumplieron 18 años pueden votar con la contraseña digital vigente expedida por la Registraduría. Aquellos que cumplen 18 años el mismo día de la elección pueden votar con la tarjeta de identidad azul biométrica.