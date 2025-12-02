En el tercer trimestre del año la empresa de concesiones del Grupo Argos, Odinsa, continuó aportando a la competitividad del país y la generación de oportunidades. El trimestre marcado por el fortalecimiento de sus plataformas de inversión en infraestructura vial y aeroportuaria, dejó un balance de gestión positivo en sus concesiones y, especialmente, en la incursión de la compañía en un nuevo sector: infraestructura hídrica. En el tercer trimestre de 2025 la utilidad neta consolidada cerró en $175.514 millones con una variación del 54,15% respecto al mismo período de 2024 con $113.858 millones. El EBITDA culminó en $194.202 millones, respecto a $133.588 en 2024, con una variación porcentual del 45% y los ingresos quedaron en $275.083 millones, en comparación a $196.222 millones en 2024, con una variación porcentual de 40,19%. $175.514 millones en utilidad neta, un aumento del 54% respecto al 2024.

Odinsa Aguas Entre los hitos más relevantes del trimestre se destaca la creación de Odinsa Aguas, una nueva plataforma de inversión en infraestructura hídrica en la que la compañía replicará el modelo concesional, ya consolidado en vías y aeropuertos, en el sector hídrico. Esta plataforma se enfoca en el tratamiento, reúso y desalación de agua, y se consolidó con la firma de un contrato de compraventa para la adquisición de la empresa mexicana Ticsa, con más de cuatro décadas de experiencia en el sector. En el marco de esta plataforma, la compañía espera seguir explorando oportunidades en países como Chile, Perú, México y Colombia, así como en otros regiones del mundo. “Con Odinsa Aguas, materializamos nuestra estrategia de crecimiento sostenible, ingresando a un nuevo sector en el que desplegaremos nuestro modelo de gobierno corporativo, experiencia técnica y nuestras capacidades técnicas, legales y financieras”, indicó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa. En cuanto a sus concesiones viales, durante el tercer trimestre del año, Odinsa reportó un tránsito de 10,2 millones de vehículos, con un crecimiento de 4,8% frente al mismo período de 2024. También se destaca su actividad en cierre financiero y avances de obra en la concesión Túnel de Oriente por 1,8 billones en la ejecución de la segunda etapa del proyecto, un hito que permitirá iniciar las obras de los futuros túneles. 10,2 millones de vehículos, crecimiento de 4,8% frente al 2024. Por otro lado, la operación estructurada con la participación de reconocidas entidades financieras nacionales, incorpora un componente de crédito sostenible y respalda la continuidad de un proyecto estratégico para la conexión entre los valles de Aburrá y San Nicolás.

Render de las remodelaciones del Aeropuerto Mariscal Sucre. Foto: cortesía.

Aeropuertos más modernos Por sus aeropuertos transitaron 13,1 millones de pasajeros en el tercer trimestre de 2025, registrando una ligera disminución del tráfico frente al mismo periodo del año anterior de 0,9%, el cual obedece principalmente a un menor tráfico de pasajeros domésticos. Particularmente, la culminación de las obras de ampliación e intervención del Aeropuerto Internacional El Dorado, abarcó más de 47.000 m² y fortaleció su capacidad y eficiencia operativa, estas intervenciones incluyeron acciones de sostenibilidad, reutilización de materiales y mejoras tecnológicas, reafirmando su liderazgo como una de las terminales aéreas más modernas de América Latina. 13,1 millones de pasajeros en el trimestre.

Fachada del Aeropuerto Mariscal Sucre. Foto: cortesía