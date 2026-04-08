Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Este logro ha sido gracias al liderazgo del alcalde Alder Cruz y al trabajo conjunto con actores y organismos institucionales, en donde prima la seguridad integral y el respeto por la vida.

  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
hace 4 horas
bookmark

La tasa de homicidios es el indicador por excelencia que mide el nivel de seguridad de una ciudad, porque el fin de cualquier sociedad es la protección de la vida. Sabaneta es, entonces, una ciudad para la vida, pues ha completado el tercer año consecutivo sin presentar ni un solo caso de sicariato, un dato sin antecedentes.

Ese resultado, que confirma que la ciudad es la más segura de Colombia, no es producto del azar, sino el resultado contundente de una política de seguridad integral liderada por el alcalde Alder Cruz, y articulada con todos los actores y organismos institucionales, que ha puesto la protección de la vida y la defensa de los derechos humanos en el centro de su gestión y buen gobierno.

Garantizar la vida de las personas demanda, además, la protección de sus bienes y el derecho a vivir en paz y armonía. Por eso, Sabaneta registra una histórica y sostenida tendencia a la baja en relación al número de homicidios, con un 84% de disminución entre 2018 y 2025, cuando pasó de 19 casos por 100 mil habitantes a 3 casos por cada 100 mil habitantes el año anterior.

Un trabajo articulado

La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común está soportada en la eficacia y contundencia en la aplicación de la ley, pues el total de los casos de homicidios registrados han sido esclarecidos, lo que obliga a mantener una acción coordinada y articulada entre Gobierno, autoridades y ciudadanía.

Mantener los indicadores de seguridad y reducir a cero los delitos de alto impacto han sido una prioridad para el alcalde Alder Cruz, y son el reto de cada día de gobierno, pero demandan corresponsabilidad y trabajo para eliminar los casos de intolerancia y violencia intrafamiliar. De la mano de la tecnología, con sentido humanista y apego a la ley, Sabaneta seguirá siendo la ciudad más segura de Colombia.

*Contenido en colaboración con Alcaldía de Sabaneta.