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Este ron no se hace con afán, tiene años de espera que recuerdan el arte de saber esperar.

  • Este es un ritual que tarda años de excelencia y preparación. FOTO Camilo Suárez
    Este es un ritual que tarda años de excelencia y preparación. FOTO Camilo Suárez
Ron Medellín, tómate el tiempo
hace 8 horas
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En medio de la velocidad que impone la vida cotidiana, hay prácticas que se resisten al afán. Sentarse a conversar, servir con calma un trago de ron, esperar antes del primer sorbo. Gestos sencillos, pero que construyen un ritual: una forma de darle sentido al tiempo.

Esto mismo ocurre en las bodegas de la Fábrica de Licores de Antioquia. Allí, lejos del ruido, miles de barricas resguardan un proceso sin atajos: el añejamiento natural del ron. Aquí unos rituales que revelan todo lo que ocurre antes de que pueda disfrutar y compartir el Ron Medellín.

InfogrÃ¡fico
Ron Medellín, tómate el tiempo

* Contenido en colaboración con Fábrica de Licores de Antioquia.