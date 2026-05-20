Ron Medellín, tómate el tiempo

En medio de la velocidad que impone la vida cotidiana, hay prácticas que se resisten al afán. Sentarse a conversar, servir con calma un trago de ron, esperar antes del primer sorbo. Gestos sencillos, pero que construyen un ritual: una forma de darle sentido al tiempo.

Esto mismo ocurre en las bodegas de la Fábrica de Licores de Antioquia. Allí, lejos del ruido, miles de barricas resguardan un proceso sin atajos: el añejamiento natural del ron. Aquí unos rituales que revelan todo lo que ocurre antes de que pueda disfrutar y compartir el Ron Medellín.