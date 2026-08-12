Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Gestionar una alerta, una noticia adversa o un perfil de riesgo requiere documentación, contexto y procedimientos formales. No existen fórmulas automáticas para obtener crédito, superar un proceso KYC o modificar una decisión bancaria.

  • Andrea Baggio, CEO EMEA de ReputationUP. Foto: Cortesía.
    Andrea Baggio, CEO EMEA de ReputationUP. Foto: Cortesía.
10 de agosto de 2026
bookmark

Una persona o una empresa descubre que aparece en una noticia negativa, una base de datos de riesgo o un proceso de screening. Poco después, una operación bancaria se retrasa, un potencial socio solicita documentación adicional o un inversor plantea nuevas preguntas.

La reacción inmediata puede ser buscar una solución rápida: eliminar el resultado, modificar el perfil, publicar contenido positivo o solicitar que la alerta desaparezca.

Andrea Baggio, CEO EMEA de ReputationUP, firma internacional especializada en monitorización, análisis y gestión de la reputación digital y financiera de empresas, profesionales y ejecutivos, plantea un enfoque distinto: la reputación financiera debe gestionarse mediante evidencia, no mediante atajos.La información reputacional puede influir en la percepción de un banco, un fondo, un family office o un equipo de compliance. Sin embargo, no es equivalente al análisis crediticio, al KYC, al AML ni a la decisión final de una entidad financiera.

Cuatro dimensiones que deben diferenciarse

La reputación financiera es la representación pública y profesional de una persona o empresa en contextos económicos, bancarios, de inversión y cumplimiento. Puede estar condicionada por noticias, litigios, sanciones, investigaciones, insolvencias, controversias corporativas, información societaria, vínculos empresariales, perfiles de ejecutivos, listas oficiales, bases de datos privadas, adverse media, resultados de búsqueda y respuestas generadas por inteligencia artificial.

No existe una puntuación universal ni una única base de datos que determine automáticamente si alguien es confiable o si una empresa puede acceder a servicios financieros. Cada institución utiliza sus propios criterios y políticas.

Por eso, es necesario separar cuatro dimensiones: reputación digital, aquella información pública que aparece en buscadores, medios, redes, páginas corporativas y otras fuentes; KYC y AML, procesos de conocimiento del cliente y prevención del lavado de activos buscan identificar al cliente, verificar su identidad, comprender la relación y gestionar riesgos financieros y regulatorios; screening y bases de riesgo, instituciones pueden utilizar soluciones privadas para revisar sanciones, personas políticamente expuestas, acciones regulatorias, fuerzas de seguridad y adverse media; y evaluación crediticia o comercial.

Una alerta no es una condena

La aparición de una persona en una alerta o en un resultado de adverse media no debe interpretarse automáticamente como prueba de una conducta ilícita. Puede tratarse de una homonimia, una coincidencia parcial del nombre, una traducción, una relación indirecta, una noticia antigua, una investigación abierta, un cargo político, un vínculo societario, un error de fecha o información desactualizada.

En este caso, el propósito del screening es identificar asuntos que requieren análisis, no reemplazar el juicio humano. Por eso, una coincidencia debe revisarse antes de atribuirla al sujeto evaluado.

La calidad de los datos también resulta determinante. Es necesario diferenciar sujetos, eventos, fechas, jurisdicciones, fuentes, relaciones y niveles de riesgo. Cuando alguno de estos elementos es incorrecto, pueden aparecer nuevas preguntas, mayor fricción o falsos positivos.

La respuesta está en la evidencia

No existe un documento único para resolver todos los casos. La evidencia debe responder al problema concreto.

Ante una homonimia pueden ser relevantes el documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, trayectoria profesional, empresas vinculadas, fotografía, firma y cargos. Si se trata de una noticia desactualizada, pueden ser necesarios una resolución posterior, una sentencia, un auto de archivo, una rectificación, un comunicado oficial o una cronología.

Para corregir información societaria pueden utilizarse certificados mercantiles, estatutos, actas, registros de accionistas o documentos de nombramiento. Frente a una sanción mal atribuida, se debe comprobar la autoridad emisora, el expediente, el sujeto sancionado, la fecha, la jurisdicción y el estado actual.

La documentación debe ser auténtica, legible, completa y contextualizada. Acumular archivos irrelevantes puede dificultar la revisión.

Corregir, actualizar o eliminar no es lo mismo

Otro punto central del método de ReputationUP es diferenciar las medidas disponibles. Actualizar significa incorporar información reciente; corregir, modificar un dato objetivamente incorrecto; restringir, limitar el tratamiento cuando las circunstancias lo permiten; y eliminar, retirar el dato o contenido.

También existe la contextualización, que mantiene la información, pero incorpora una aclaración o actualización. La rectificación editorial permite que un medio corrija o amplíe una publicación, mientras la deindexación hace que un buscador deje de mostrar una URL para determinadas consultas, sin eliminar la fuente original.

Cada actuación tiene condiciones y resultados diferentes.

Derechos, documentación y límites

LSEG, proveedor global de datos e infraestructura para los mercados financieros, dispone de un procedimiento para que una persona pueda consultar si aparece en World-Check y ejercer determinados derechos sobre sus datos.

En ese caso, se puede solicitar actualización, corrección, restricción o eliminación cuando existan razones suficientes. La decisión, sin embargo, depende de la documentación, la normativa aplicable, la relevancia y vigencia de las fuentes, el interés legítimo y las políticas de tratamiento.

Por eso, una gestión reputacional puede ayudar a identificar inconsistencias, organizar pruebas y formular una solicitud, pero no puede garantizar el resultado de LSEG.

Un método basado en siete fases

La metodología de ReputationUp se estructura en siete etapas: definir el problema, identificar la fuente original, reconstruir la cronología, preparar el expediente documental, seleccionar la medida adecuada, coordinar con los actores involucrados y supervisar el proceso.

El primer paso consiste en establecer qué se busca resolver: una noticia, alerta, homonimia, discrepancia documental, dato societario o respuesta generativa. Después se identifica quién originó la información y quién la reproduce.

La reconstrucción de la cronología permite ordenar hechos, publicaciones, actuaciones y decisiones posteriores. Con esa información se prepara la documentación y se define si corresponde corregir, actualizar, contextualizar, reclamar, responder, deindexar, contener o monitorizar.

Contexto antes que propaganda

Una estrategia reputacional no puede garantizar la concesión de un crédito, la apertura de una cuenta, una inversión, la aprobación de compliance, la eliminación de una noticia legítima o la retirada de una alerta. Cada organización mantiene autonomía sobre sus decisiones.

Tampoco basta con publicar contenido positivo. Este puede contribuir a mostrar una identidad más completa, pero no sustituye documentos, rectificaciones, resoluciones, explicaciones ni la interlocución con el responsable de la fuente.

Para bancos, inversores y family offices, la información debe responder preguntas concretas: quién es el sujeto, qué ocurrió, qué autoridad intervino, cuál es el estado actual, qué documentos existen, qué medidas se adoptaron y qué riesgo permanece.

Evidencia antes que apariencia

La reputación financiera, bajo este enfoque, no se protege construyendo una imagen impecable. Se protege reduciendo errores, demostrando hechos, aclarando identidades y permitiendo que quienes evalúan el riesgo tengan información más precisa.

Andrea Baggio resume el planteamiento de la siguiente manera: “La reputación financiera exige evidencia, no atajos”. De esta manera, el papel de ReputationUP consiste en analizar la exposición, ordenar la evidencia, identificar las vías disponibles y construir una respuesta que pueda sostenerse frente a terceros exigentes.

*Contenido en colaboración con ReputationUP.