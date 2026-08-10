El Oriente antioqueño vive una transformación impulsada por la industria, el turismo, la infraestructura y el desarrollo urbano. En medio de ese panorama, los bosques, las cuencas hidrográficas y los ecosistemas estratégicos se consolidan como una infraestructura natural indispensable para sostener el crecimiento de la región.
Durante años, la discusión enfrentó desarrollo y conservación como si fueran objetivos incompatibles. Sin embargo, la evidencia científica y las experiencias implementadas en Colombia demuestran que ambos procesos pueden avanzar de manera conjunta cuando existen mecanismos que reconocen el valor de la naturaleza y de quienes la protegen.
En ese contexto, los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) han ganado relevancia como una herramienta capaz de generar beneficios ambientales, sociales y económicos de largo plazo, convirtiendo la conservación en un motor para el desarrollo territorial.