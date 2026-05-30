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La Procuraduría dice que lo más importante es que todos los estamentos de la sociedad y la ciudadanía respeten los resultados de las urnas el próximo domingo.

  • Foto: Cortesía.
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  • Proteger las instituciones, el mensaje de la Procuraduría para la próxima jornada electoral
hace 1 hora
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El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, sostuvo que “con las instituciones no se juega (...) por eso nos reunimos las que defendemos el derecho sagrado a votar, y a insistir en que lo más importante es que todos los estamentos de la sociedad y la ciudadanía respeten los resultados de las urnas el próximo domingo”.

Eljach Pacheco invitó a que cada persona se comprometa a respetar el resultado, sin importar cuál sea, y a acatar lo que se exprese a través del voto, teniendo siempre presente que “es la Constitución la que venimos defendiendo (...) y eso ayuda a fortalecer la democracia”.

Durante el Gran Encuentro Paz Electoral: La Protección de las Instituciones, un espacio de articulación entre la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República y la Personería de Bogotá, los órganos de control agradecieron el apoyo a la iniciativa “por vigilar conductas y ayudarnos a responder a ese clamor del pueblo colombiano”.

Por su parte, Andrés Castro, personero de Bogotá, destacó la estrategia Paz Electoral como una condición para proteger la democracia, resaltando que “no se limita a que una jornada transcurra sin alteraciones, sino que dignifica el derecho que le asiste a cada ciudadano a votar, a que las campañas tengan garantías, a que los recursos del Estado no se usen con fines partidistas y a que haya responsabilidad en aceptar los resultados”.

Proteger las instituciones, el mensaje de la Procuraduría para la próxima jornada electoral

El registrador nacional, Hernán Penagos, valoró positivamente la iniciativa del Procurador y “la manera como una idea terminó siendo una herramienta fabulosa para convocar a la tranquilidad y al respeto por los resultados, y que ha sido de buen recibo y ha ayudado a sosegar a la ciudadanía”.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público hizo énfasis en que “el pueblo reclama el estricto cumplimiento de los mandatos constitucionales, a pesar de los colombianos que privilegian el interés particular sobre el general (...) creo que vamos por buen camino. Colombia ha acompañado esta iniciativa, la escalera de la democracia se conoce y el mensaje se ha interiorizado. Colombia está lista para votar en Paz Electoral”.

*Contenido realiza en alianza con la Procuraduría.