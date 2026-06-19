El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, convocó a los colombianos a sumarse a la iniciativa #PazElectoral, un llamado orientado a promover una jornada democrática marcada por la convivencia, el respeto y la aceptación de los resultados que definan las urnas.

El jefe del Ministerio Público destacó la importancia de la participación ciudadana como un elemento fundamental para fortalecer la democracia y la legitimidad institucional. En ese sentido, invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas y vivir la jornada electoral como un espacio de expresión democrática.

“Sumémonos a la Paz Electoral, ayudemos a que las elecciones presidenciales transcurran en tranquilidad, a que gane quien gane, todos aceptemos los resultados que digan las urnas”, afirmó el Procurador General.

Asimismo, Gregorio Eljach Pacheco señaló que la defensa de las instituciones y el respeto por las diferencias son pilares para garantizar un proceso electoral transparente. “Paz en el lenguaje, paz en el contradictor, respeto por la opinión ajena. Paz Electoral”, expresó, reiterando el llamado a proteger el derecho ciudadano a elegir libremente.

*Contenido realizado en colaboración con la Procuraduría.