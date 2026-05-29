Premio Innova Mayor 2026, un reconocimiento a las empresas que impulsan el talento senior

El Premio Innova Mayor surge en el marco del Observatorio de Empleabilidad y Emprendimiento del Adulto Mayor, un ecosistema diseñado para generar conocimiento, fortalecer capacidades y promover la inclusión productiva de las personas mayores. Este reconocimiento es un mecanismo que moviliza al sector empresarial y reconoce a quienes integran la experiencia como un factor clave de productividad, innovación y sostenibilidad. Además, esta iniciativa busca transformar la manera en que el sector empresarial entiende el envejecimiento, promoviendo un cambio cultural en el que la experiencia deja de percibirse como un límite y se reconoce como una ventaja competitiva.

Las cifras del cambio demográfico

Según el Monitor de Inclusión Senior 2026, elaborado por el Observatorio de Empleabilidad y Emprendimiento del Adulto Mayor (OEEAM) de Porvenir, Colombia cuenta hoy con 8,3 millones de personas mayores de 60 años más de 1,2 millones adicionales frente a 2021, y se proyecta que esta cifra alcance el 35% de la población total hacia 2060. Más allá del tamaño de este grupo, el Monitor revela una dinámica de crecimiento sostenido en su participación productiva: entre 2021 y 2025, la tasa de ocupación senior creció 4,81 puntos porcentuales, pasando de 27,73% a 32,54%; la tasa de desempleo senior descendió de 7,66% a 4,58% —el nivel más bajo en cinco años—; y la participación laboral pasó de 30,03% a 34,10%, lo que significa que hoy más de 1 de cada 3 adultos mayores está activo en el mercado laboral. El emprendimiento senior también refleja fortaleza: el 70% de los micronegocios liderados por adultos mayores tiene más de 10 años de operación, evidencia de la resiliencia y la experiencia acumulada de este segmento. Miguel Largacha Martienez, presidente de Porvenir, señala que esta iniciativa cobra relevancia en un contexto de transformación demográfica acelerada. “De acuerdo con la Encuesta Monitor de Inclusión Laboral Senior OEEA 2025 de la Universidad del Rosario, actualmente cerca del 15% de la población colombiana aproximadamente 8 millones de personas tiene más de 60 años, y se estima que esta proporción alcance el 35% hacia 2060, transformando de manera significativa la estructura poblacional del país”. “Este cambio demográfico plantea desafíos en materia de empleo, pensiones, salud y sistemas de cuidado, pero también abre oportunidades para que las empresas desarrollen modelos más inclusivos, resilientes y sostenibles, donde la experiencia y la longevidad se conviertan en motores de productividad. La transición demográfica está transformando la manera en que las empresas crean valor. Hoy la experiencia, el conocimiento y la diversidad generacional son factores clave para la competitividad y la sostenibilidad empresarial”, afirmó Miguel Largacha Martínez.

Innova Mayor 2026, una edición con una visión más amplia

La edición 2026 marca una evolución importante para el Premio Innova Mayor. Este año integra al primer Congreso Empresarial “El Futuro es Plateado”, una plataforma que ampliará su alcance y lo consolidará como un referente nacional en torno a la economía silver y la inclusión productiva de las personas mayores. Esta segunda edición también fortalece su enfoque en resultados e impacto. Las iniciativas postuladas deberán demostrar evidencia clara, trazabilidad y capacidad de escalamiento. Además, el Congreso contará con expertos y líderes que analizarán los desafíos y oportunidades de la transición demográfica, junto con nuevos espacios como Expo Silver, que estará orientado hacia el networking, el emprendimiento y la circulación de buenas prácticas empresariales.

¿Cuáles son las fechas claves?

El cronograma del Premio Innova Mayor 2026 ya está en marcha y contempla un proceso estructurado que garantiza una evaluación rigurosa y amplia participación. Las instituciones públicas y las empresas privadas interesadas en evidenciar sus buenas prácticas con la población senior Premio Innova Mayor - Porvenir Web - Porvenir podrán presentar sus postulaciones hasta el 16 de junio. Posteriormente, entre el 16 y el 19 de junio se realizará la evaluación técnica de las iniciativas, el 22 de junio se anunciarán las empresas finalistas y el 23 de junio cerrarán las inscripciones al Congreso El Futuro es Plateado. El proceso culminará el 25 de junio con el Congreso Empresarial y la ceremonia de premiación, escenario en el que se reconocerán las iniciativas más destacadas y se compartirán experiencias inspiradoras para el sector. Ante cualquier inquietud y deseo de acompañamiento durante el proceso, puede comunicarse a través del correo oficial: urporvenir@urosario.edu.co

¿Cómo postularse y cuáles son las condiciones?

El Premio Innova Mayor está dirigido a empresas legalmente constituidas en Colombia que cuenten con iniciativas, políticas o productos orientados a la inclusión productiva de las personas mayores. Las organizaciones podrán participar en categorías como Innovación Silver, Talento Senior y Red de Valor Senior, siempre que cumplan los requisitos establecidos. El proceso inicia con una preinscripción en línea y continúa con la presentación de un documento técnico que describa la iniciativa, sus resultados y su impacto, acompañado de evidencias verificables. Las propuestas serán evaluadas por la Universidad del Rosario y por un jurado multidisciplinario que analizará variables como relevancia, innovación, sostenibilidad e impacto. Con ello, el premio busca reconocer a las organizaciones que lideran nuevas formas de entender la longevidad y demuestran que, donde otros ven edad, las empresas líderes ven futuro. Las empresas interesadas pueden realizar su inscripción y consultar los detalles de la convocatoria a través del sitio oficial del premio: Premio Innova Mayor - Porvenir Web - Porvenir