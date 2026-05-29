Premio Innova Mayor 2026, un reconocimiento a las empresas que impulsan el talento senior

El Premio Innova Mayor surge en el marco del Observatorio de Empleabilidad y Emprendimiento del Adulto Mayor, un ecosistema diseñado para generar conocimiento, fortalecer capacidades y promover la inclusión productiva de las personas mayores. Este reconocimiento es un mecanismo que moviliza al sector empresarial y reconoce a quienes integran la experiencia como un factor clave de productividad, innovación y sostenibilidad.
Además, esta iniciativa busca transformar la manera en que el sector empresarial entiende el envejecimiento, promoviendo un cambio cultural en el que la experiencia deja de percibirse como un límite y se reconoce como una ventaja competitiva.