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Evitar la Indebida Participación en Política es el mensaje de la Paz Electoral y La Línea que no se cruza, estrategias de la Procuraduría para vivir una jornada electoral segura y tranquila.

  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
hace 48 minutos
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La Indebida Participación en Política es la conducta o participación de un servidor público en actividades y/o controversias electorales, causas o campañas de partidos y movimientos políticos.

¿Para quiénes aplica y quiénes están exceptuados?

Esto aplica para todos los servidores públicos en cualquier nivel. Excepto para los congresitas, diputados, concejales y ediles.

Estas son las 6 conductas no permitidas

1. Hacer, financiar o promover campañas políticas en su calidad de funcionario del Estado.
2. Presionar o favorecer a subalternos para apoyar candidatos.
3. Usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas.
4. Difundir propaganda electoral.
5. Inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido.
6. Usar información reservada de la entidad con fines políticos.

Sin que se consideren las únicas.

¿Cuáles son las sanciones?

Disciplinarias: dependiendo de la calificación de la falta, atendiendo a su gravedad, puede llegar incluso a la destitución o inhabilidad.

Penales: delito de intervención (indebida) en política. Multa o destitución del cargo público.

Estas son las 3 conductas no prohibidas

- Ejercer libremente elderecho al sufragio (excepto miembros dela Fuerza Pública).

- Difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivo ajenos a la contienda electoral o partidista.

- Inscribirse como miembros de los partidos.

¿Dónde informar alguna violación a la ley?

En la página www.procuraduría.gov.co y sede electrónica PGN. En las ventanillas de atención presencial en las sedes a nivel nacional. O en las líneas telefónicas:
• PBX: (601)5878750 Opción 1
• Línea nacional: 01 8000 940 808 Opción 1

*Contenido realizado en alianza con la Procuraduría General de la Nación.