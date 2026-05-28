La Indebida Participación en Política es la conducta o participación de un servidor público en actividades y/o controversias electorales, causas o campañas de partidos y movimientos políticos. Esto aplica para todos los servidores públicos en cualquier nivel. Excepto para los congresitas, diputados, concejales y ediles. 1. Hacer, financiar o promover campañas políticas en su calidad de funcionario del Estado.2. Presionar o favorecer a subalternos para apoyar candidatos.3. Usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas.4. Difundir propaganda electoral.5. Inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido.6. Usar información reservada de la entidad con fines políticos. Sin que se consideren las únicas. Disciplinarias: dependiendo de la calificación de la falta, atendiendo a su gravedad, puede llegar incluso a la destitución o inhabilidad. Penales: delito de intervención (indebida) en política. Multa o destitución del cargo público. - Ejercer libremente elderecho al sufragio (excepto miembros dela Fuerza Pública). - Difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivo ajenos a la contienda electoral o partidista. - Inscribirse como miembros de los partidos. En la página www.procuraduría.gov.co y sede electrónica PGN. En las ventanillas de atención presencial en las sedes a nivel nacional. O en las líneas telefónicas:• PBX: (601)5878750 Opción 1• Línea nacional: 01 8000 940 808 Opción 1 *Contenido realizado en alianza con la Procuraduría General de la Nación.