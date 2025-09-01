Poblado Central, el nuevo corazón de la ciudad

Ubicado estratégicamente sobre la Avenida El Poblado en Medellín, este proyecto de Ciudad Central es la primera pieza de un plan parcial de renovación del sector. Este nuevo núcleo urbano marcará el inicio de una transformación que sigue posicionando a la ciudad como epicentro de innovación, sostenibilidad y calidad de vida.
Más que un edificio, Poblado Central es un símbolo de renovación, “simboliza esa transformación, crecimiento e hitos de ciudad en los que participamos como gestores desde Londoño Gómez”, afirma Juliana Maya, directora comercial del proyecto, que se compone de dos torres de 27 pisos. Cada vivienda fue diseñada para ser funcional y eficiente, con un estilo urbano que valora la calidad en los detalles y la conexión con el entorno.
La cuota inicial podrá pagarse en 36 meses, facilitando el acceso a quienes sueñan con vivir en el nuevo epicentro de El Poblado. Conozca más.