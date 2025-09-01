TalentPitch, la innovadora plataforma para descubrir, exhibir y conectar talentos creativos en vídeo agrupados en Listas de Reproducción, ha anunciado una nueva inversión de US$400,000 de sus dos principales inversionistas en México. Esta inyección de capital estratégico busca fortalecer su expansión en el mercado mexicano y acelerar su crecimiento en Colombia, con el objetivo de revolucionar la forma en que el talento creativo en vídeo se descubre y se conecta en América Latina. Conoce más de TalentPitch.

¿Qué esperan lograr con estos recursos?

Según Santiago Lalinde, su CEO, la inversión se centrará en tres pilares claves para la startup: 1. Crecimiento exponencial en usuarios activos: aumentar la comunidad de creadores de flows y de talentos que se exhiben en vídeo en la app. 2. Mejora de la experiencia de producto: optimizar la tecnología para crear y curar listas de reproducción de talentos en video de manera más eficiente. 3. Masificación del modelo de ingresos: expandir su modelo de suscripción y “súper poderes” con herramientas premium para potenciar la visibilidad y alcance de los talentos y los creadores de los flows.

¿Y cómo piensan crecer exponencialmente en usuarios?

TalentPitch ejecutará un plan lanzando cientos de “flows” nuevos —convocatorias creativas con experiencias de conexión únicas — en alianza con cientos de entidades estratégicas que transformarán la forma de descubrir, exhibir y conectar talento creativo en Latinoamérica. Entre ellas destacan: - Grupo Imagen: búsqueda de presentadores, diseñadores y otros talentos creativos mexicanos para llevarlos a salir en los canales de televisión de ese país. - Zamora y Alameda Films: búsqueda de las personas con las mejores historias de Latinoamérica para llevarlas al cine y la televisión. - Soccer Media: presentación de talentos creativos en estadios de fútbol ante más de 35.000 aficionados. - Consejo Mundial de Boxeo (CMB): proyección de talentos creativos de Latinoamérica ante millones de espectadores en peleas icónicas en Las Vegas. - Secretaría de Educación de Medellín: programa Medellín Tiene Talento para descubrir y exhibir a 350.000 jóvenes de colegios públicos. - Teatro Metropolitano de Medellín: escenario para mostrar a los finalistas de Medellín Tiene Talento. - Universidad de Antioquia: oportunidades para exhibir y conectar 35.000 jóvenes que no lograron ingresar a esta universidad pública en 2025. - Abaco, Mycelia y Movistar Arena: exhibición de talentos creativos colombianos ante 14.000 asistentes en el evento Todos Juntos, que busca recaudar fondos contra el hambre. Descubre una playlist con Flows destacados.

Una nueva era para los talentos creativos