Discutir sobre las necesidades más apremiantes que tiene el país en la actualidad y participar como sector en la búsqueda de soluciones hacia el futuro, será una de las conversaciones que tendrá el Congreso Nacional de Minería, que se realizará en el Hotel Hilton, en Cartagena, entre el 28 y el 29 de agosto.
La agenda incluye la presencia de algunos de los precandidatos presidenciales que han anunciado su aspiración para las elecciones de 2026, quienes expondrán a los asistentes del evento sus propuestas concretas para la estabilización de la macroeconomía nacional y el rol que jugará la minería en ese propósito.
“Vamos a hablar de los temas que nos preocupan a los colombianos y a los mineros. ¿Cómo está la economía hoy y cómo la recibirá el próximo gobierno? Haremos énfasis en la necesidad de generar mayores recursos para estabilizarla y para resolver algunos de los problemas más apremiantes, como la crisis de la salud, la amenaza del narcotráfico, de los grupos armados ilegales y de la minería ilegal, que afectan a distintas regiones”, dice Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), organizadora del Congreso.