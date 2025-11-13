Expopet, que llega por primera vez a Medellín, es un evento organizado por Corferias y se propone convertir la visita en un plan familiar que combina muestra comercial, jornadas de cuidado y adopción, contenidos académicos y actividades prácticas para tutores y mascotas, todo dentro del marco de la tenencia responsable en las familias Inter especie. Durante cuatro días, Expopet Medellín ofrecerá una programación pensada para la convivencia responsable entre humanos y animales de compañía: expositores comerciales (alimentos, accesorios, ropa y juguetes), espacios de formación, charlas, entretenimiento y jornadas de adopción que conectan a organizaciones protectoras con posibles adoptantes. El evento está concebido como un punto de encuentro urbano para visibilizar el bienestar animal y los servicios asociados al cuidado de las mascotas, esto dentro de las tendencias que se han visto a lo largo del presente año en el departamento antioqueño.

Además de alimentos, accesorios, ropa y juguetes habrá actividades para los peludos. Foto: Cortesía

Hogares antioqueños abren sus puertas a la adopción responsable

Medellín es una ciudad que crece en amor y responsabilidad hacia las mascotas. Según cifras recientes de la Alcaldía y el Centro de Bienestar Animal La Perla, en lo corrido de 2025 se han registrado 1.349 adopciones de animales de compañía, realizadas a través de campañas y jornadas promovidas por el Centro de Bienestar y entidades aliadas. Estos resultados evidencian un aumento en la adopción responsable y el impacto de las estrategias de sensibilización implementadas por el Distrito para los peluditos. Además, a nivel departamental, la encuesta del Centro Investiga de Fenalco Antioquia muestra que el 83 % de los antioqueños tiene al menos una mascota, siendo los perros y gatos las especies más comunes. El 46% de quienes tienen animales de compañía cuenta con uno en su hogar, el 31,1 % tiene dos y el 22,6 % tres o más. La mayoría de los encuestados con mascota (37 %), destina para su manutención entre $100.000 y $200.000 mensuales. Estos indicadores confirman la relevancia afectiva y social de las mascotas en los hogares y refuerzan el crecimiento del ecosistema pet en la región desde la alimentación y los servicios veterinarios hasta el entretenimiento y el adiestramiento.

Medellín ha demostrado ser una ciudad responsable con la tenencia de mascotas. Foto: Cortesía

Actividades destacadas e invitados especiales