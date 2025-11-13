Expopet, que llega por primera vez a Medellín, es un evento organizado por Corferias y se propone convertir la visita en un plan familiar que combina muestra comercial, jornadas de cuidado y adopción, contenidos académicos y actividades prácticas para tutores y mascotas, todo dentro del marco de la tenencia responsable en las familias Inter especie.
Durante cuatro días, Expopet Medellín ofrecerá una programación pensada para la convivencia responsable entre humanos y animales de compañía: expositores comerciales (alimentos, accesorios, ropa y juguetes), espacios de formación, charlas, entretenimiento y jornadas de adopción que conectan a organizaciones protectoras con posibles adoptantes.
El evento está concebido como un punto de encuentro urbano para visibilizar el bienestar animal y los servicios asociados al cuidado de las mascotas, esto dentro de las tendencias que se han visto a lo largo del presente año en el departamento antioqueño.