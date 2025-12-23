¿Por qué Rivana Business Park Etapa 2 ganó importante premio internacional?

Los GRI Awards Andean & Central America Real Estate 2025, el máximo reconocimiento al desarrollo e inversión en el sector inmobiliario de la región Andina y Centroamérica, premiaron en su segunda edición a un destacado proyecto empresarial ubicado en Ciudad del Río, Medellín, por su innovación, impacto urbano y sostenibilidad.
Se trata de Rivana Business Park Etapa 2, un proyecto emblemático que ha transformado el antiguo sector de Industriales en Medellín y que hoy impulsa el desarrollo empresarial y urbano en Ciudad del Río.
Rivana Business Park es un proyecto de desarrollo urbano y empresarial que representa la transformación de más de 230.000 metros cuadrados construidos en Medellín, distribuidos en cinco etapas. A la fecha, se han completado las dos primeras, con 100.000 m² construidos. La primera etapa alberga la sede corporativa de Tigo, mientras que la segunda, entregada el año pasado y que fue la ganadora del GRI Awards Andean & Central America Real Estate 2025, en la categoría Proyecto Corporativo.