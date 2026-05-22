Hay decisiones que una empresa puede tomar internamente. Pero hay otras que, por su valor simbólico, necesitan abrirse a quienes han hecho parte de su historia. Con esa premisa, Inter Rapidísimo anunció que serán los colombianos quienes elijan su nueva imagen de marca.

La compañía presentó dos propuestas de logo y habilitó una votación nacional para que las personas decidan cuál representará mejor su nueva etapa. La dinámica estará disponible a través de la página web eligenuestrologo.com y en los puntos de atención de Inter Rapidísimo en todo el país.

La iniciativa nace después de varios años de trabajo alrededor de su cambio de imagen. Según la empresa, el proceso implicó discusiones sobre colores, formas e ideas, pero también dejó una conclusión más importante: una marca que ha recorrido el país durante 38 años no se construye únicamente desde una sala de juntas.

Con esta decisión, Inter Rapidísimo busca reconocer el papel de quienes han visto pasar la marca por sus calles, de quienes han enviado algo importante, de quienes han entregado y, especialmente, de quienes han recibido. Para la compañía, su nueva imagen no solo debe representar una evolución visual, sino también la relación de confianza que ha construido con millones de personas en Colombia.

La votación convierte el cambio de logo en un ejercicio de participación ciudadana y cercanía con sus audiencias. En lugar de presentar una identidad ya definida, la empresa decidió abrir el proceso y pedir ayuda para elegir cómo quiere ser vista de ahora en adelante.

“38 años de confianza no se resumen en un logotipo elegido en una sala de juntas”, señaló la compañía en su comunicado. Con esa idea, Inter Rapidísimo invita a los colombianos a mirar, comparar, sentir y votar por la propuesta que más los represente.

La campaña también llega en un momento en el que el país está familiarizado con la conversación electoral, lo que le da a la iniciativa un componente simbólico adicional: ejercer el voto, esta vez, para decidir la imagen de una marca que ha hecho parte de la vida cotidiana de millones de colombianos.

En eligenuestrologo.com y en sus puntos físicos a nivel nacional, los ciudadanos podrán ayudar a la empresa a tomar esta decisión. El comunicado lo puede leer en su cuenta oficial de Instagram.

*Contenido en colaboración con Inter Rapidísimo.