El desarrollo de soluciones de movilidad diseñadas a la medida de los colombianos es el reto que AKT Motos ha asumido desde hace más de 20 años. Gracias a ese objetivo, este año la compañía ha marcado un hito con el lanzamiento de los nuevos modelos que llegan a robustecer su portafolio bajo la alianza AKT VOGE.
La alianza se convierte en una de las principales apuestas de AKT para ampliar su participación en el segmento premium en Colombia, fortalecer su presencia en mediano y alto cilindraje. Además de aumentar su participación de mercado y expandir la red de vitrinas especializadas.
Con la llegada de los modelos DS525X y DS900X, AKT es la primera empresa en Colombia en ensamblar motos de alto cilindraje. Un compromiso que demuestra su motivación por brindar soluciones tecnológicas a la medida y alcance de los colombianos. En cuanto a los últimos lanzamientos, AKT ha presentado 3 modelos que podrá conocer durante este fin de semana en la Feria de las 2 Ruedas, que se celebra hasta el 24 de mayo en Plaza Mayor.