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Ambas marcas, pioneras en el país con tecnología híbrida de rango extendido enchufable, llegan a Envigado con su portafolio de nuevas energías.

  • 2,600 vehículos híbridos y eléctricos han vendido las marcas en año y medio de la llegada al país de su marca premium Deepal. Lo que se suma a los 8,100 vehículos que previamente había vendido Changan desde 2014. FOTO: Cortesía.
    2,600 vehículos híbridos y eléctricos han vendido las marcas en año y medio de la llegada al país de su marca premium Deepal. Lo que se suma a los 8,100 vehículos que previamente había vendido Changan desde 2014. FOTO: Cortesía.
hace 1 hora
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Con el respaldo del Grupo Vardí y tras un año y medio de consolidación en Colombia, Deepal y Changan inauguran una nueva vitrina ubicada en el sector de Envigado, un punto estratégico para la expansión de la movilidad inteligente en Antioquia.

La apertura permitirá acercar a los usuarios del Valle de Aburrá con un portafolio de vehículos eléctricos e híbridos de rango extendido que combina innovación, eficiencia y tecnología de última generación.

Medellín y su área metropolitana representan un mercado clave para nuestra visión de movilidad inteligente. Es una región que valora la innovación y que está adoptando nuevas tecnologías a gran velocidad; de hecho, según el más reciente informe de Fenalco, Antioquia ha registrado crecimientos superiores al 30% en la venta de vehículos eléctricos e híbridos en 2026”, afirma Juan Carlos López, Gerente General de Deepal y Changan en Colombia.

Una tecnología única en el país

Uno de los principales diferenciales de Deepal y Changan es su tecnología de rango extendido enchufable (REEV), una solución que permite combinar la experiencia de conducción eléctrica con mayor autonomía.

En estos vehículos el motor eléctrico es el encargado de mover el vehículo en todo momento, mientras que el motor a combustión funciona como generador de energía cuando la batería lo requiere. Esto elimina la preocupación por la autonomía en trayectos largos.

Modelos insignias del portafolio:

Deepal G318 MAX ADVENTURE, el primer SUV todoterreno híbrido 4x4 de rango extendido en Colombia.

Deepal S05, galardonado con el iF Design Award 2025.

Deepal S07, SUV reconocido por su seguridad (5 estrellas Euro NCAP).

Changan Hunter, pick-up híbrida de rango extendido.

*Contenido realizado en alianza con Deepal.